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財爺請食榴槤 背後隱藏經濟玄機

財金專欄 2023/06/05

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財爺陳茂波昨在市集請市民食榴槤，不少港人愛吃榴槤，主要是泰國的金枕頭，以及馬來西亞的貓山王。但原來越南和菲律賓正積極出口榴槤到中國，而這涉及「西部陸海新通道」，對香港作為物流樞紐也有重要意義。

陳茂波昨

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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