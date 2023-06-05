財爺請食榴槤 背後隱藏經濟玄機 財金專欄 2023/06/05 分享： 分享： 財爺陳茂波昨在市集請市民食榴槤，不少港人愛吃榴槤，主要是泰國的金枕頭，以及馬來西亞的貓山王。但原來越南和菲律賓正積極出口榴槤到中國，而這涉及「西部陸海新通道」，對香港作為物流樞紐也有重要意義。 陳茂波昨 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 夏寶龍晤何永賢 對港房策有啟示？ 2023/06/02 夏寶龍晤何永賢 對港房策有啟示？ 有政戲 - 政府控煙決心大 多管齊下求達標 2023/06/01 政府控煙決心大 多管齊下求達標 有政戲 - 國家級智囊入專家組 助港府掌中央布局 2023/05/31 國家級智囊入專家組 助港府掌中央布局 有政戲 - 特首政策組56人專家組 星光熠熠 2023/05/30 特首政策組56人專家組 星光熠熠 有政戲 - 促進跨境器官移植 須做功夫釋疑慮 2023/05/29 促進跨境器官移植 須做功夫釋疑慮 中國 香港 外交 陳茂波 泰國 中國市場 一帶一路 馬來西亞 東南亞 港珠澳大橋