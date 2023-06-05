英國息口升不停 再加3次或4次？

如無意外，英倫銀行6月22日議息時將會再次加息，加幅預計同是0.25厘，即英國息率將會加至4.75厘，為連續第13次加息。

市場原本預計英國今個加息周期已近尾聲，終極息率料為4.75厘，但隨着4月消費者

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