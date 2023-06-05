英國息口升不停 再加3次或4次？ 財金專欄 2023/06/05 分享： 分享： 如無意外，英倫銀行6月22日議息時將會再次加息，加幅預計同是0.25厘，即英國息率將會加至4.75厘，為連續第13次加息。 市場原本預計英國今個加息周期已近尾聲，終極息率料為4.75厘，但隨着4月消費者 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英國息口加不停 再加3次定4次？ 2023/06/04 英國息口加不停 再加3次定4次？ 國金札記 - 美斯回歸巴塞難 轉戰沙特成定局 2023/06/02 美斯回歸巴塞難 轉戰沙特成定局 國金札記 - 美經濟仍過熱 債限協議助降溫 2023/06/01 美經濟仍過熱 債限協議助降溫 國金札記 - 土國經濟一團糟 埃爾多安照連任 2023/05/31 土國經濟一團糟 埃爾多安照連任 國金札記 - 芬蘭負電價 走出能源荒 2023/05/30 芬蘭負電價 走出能源荒 英國 通脹 加息 樓價 貨幣政策 議息 CPI 經濟衰退 財政政策 英倫銀行