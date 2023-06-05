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中金：港股再升要有一條件

研究報告 06:30 2023/06/05

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港股上周五出現大幅反彈，市場的解釋是美國債務上限法案在眾議院大比數通過，以及國內可能出台更大力度的政策。中金補充指出，市場明顯進入超賣區域（相對強弱指標跌破30），空頭回補交易可能也是市場快速反彈的主要推手（港股沽空成交比率從上周三20%的高點回落至周五15%左右）。如此強勁的反彈使得近期籠罩在市場中的悲觀情緒有所緩解。

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那麼，本輪反彈行情的持續性如何？
中金認為，投資者在近期出現多輪拋售後，市場已經出現超賣跡象而且計入的風險溢價也已經處於高位。

當前MSCI中國指數（除A股）12個月動態市盈率目前為9.2倍，扣除3.5%無風險利率（0.7x十年期美債利率+0.3x十年期中債利率），風險溢價已經接近7.5%，為去年10月底以來新高（10%）。誠然，長期經濟增長前景方面仍然存在諸多不確定性，但風險溢價不至於再回到去年底的極端水平。

港股此次大幅反彈，再次驗證了此前的判斷，即市場存在下行保護，恒生指數18,000點關口附近得到有效支撐。

短期來看，國內推出新一輪大規模刺激性措施的迫切性並不是很高，但是政策預計延續過往防範下行風險的托底做法，美聯儲貨幣政策不大可能進一步加速緊縮，足以為市場提供下行保護。
另外，經過前期的大幅下跌，港股市場在RSI超賣指標、賣空成交佔比等多個維度都已經出現明顯的超賣跡象，同時整體市場如恒指也已經破淨（低於1倍P/B），恒生國企更是跌至0.9倍以下，這都表明市場計入了較多的悲觀預期。因此，目前市場的風險收益性價比確實具有吸引力。

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大行視角

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