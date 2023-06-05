兩年賺58% 買樓換手成功秘訣

「快速轉售」是一種物業投資技術，意思是購入物業後進行翻新或修繕，在短時間內再以較高價格出售或出租。

這種投資方式對於那些購買較為殘舊物業、進行大型維修後再轉售或出租的投資者而言，可以賺取可觀的差價。

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在2018年10月，筆者以一次性支付36,000美元的價格，購入了位於俄亥俄州克利夫蘭市Grand Division Avenue的物業。該物業擁有四個房間、前後花園、地下室、閣樓和車位。

物業的內部裝修極度殘舊： 部分牆紙已剝落、天花板看起來也像隨時會塌下來、花園長滿了雜草、圍欄的木板殘破不堪、樹木上也有很多枯枝。幸好物業的整體建築結構仍然保持完好，且未受到害蟲的侵襲。物業外觀殘舊，對於物業升值潛力的影響不大，但由於售價明顯低於同區相似物業，極具投資潛力。

筆者用了26,000美元進行全面翻新，包括在房屋內外牆身掃上鮮亮油漆、鋪設方便打理的硬木地板、重新安裝吊燈和風扇，保持室內空氣流通。

花園經過專業園藝人員的打理後，草地變得翠綠，樹木也被修剪整齊，整幢房屋內外焕然一新。為了增加租金收入，筆者還將物業裝修成Duplex，即把房屋分成上下兩層，分租給兩個家庭。物業大變身後成功吸引了兩個優質租戶，分別支付租金650美元和625美元，每月現金流合計1,275美元。

在整個投資項目中，連政府行政費用的3,000美元，筆者總共投入65,000美元。至於開支方面，每年有關維護和稅務的支出包括花園維護、污水處理、水費、物業稅、預留維修儲備，以及佔租金收入10%的物業管理公司費用，共約5,800美元。扣除這些開支後，每年的淨租金回報率高達14.6%。

兩年後，筆者決定出售物業。因為以前已經進行了大型翻新工程，加上是連同租約出售，因此物業的叫價能力更高，最終以92,000美元成交。扣除所有開支，包括佣金和政府行政費等，筆者實際收入為83,500美元。這項快速轉售項目的淨回報率高達28%。

在這個例子中，筆者在兩年內獲得累計接近58%的回報，證明了只要物業位於良好的地段，並且沒有重大結構或蟲害問題，即使外觀比較殘舊，投資者也不必擔心。這種情況往往提供了投資的良好機會，可以帶來意想不到的收益。

編輯：陳文政



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