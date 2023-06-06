景順趙耀庭解構日股2短2長升因+1大風險

日本股市近期呈現強勢，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指，當中的上述原因有2個，而長遠投資也2個因素支持。惟他不忘提醒欲投資日股的投資者，要留意一大風險因素。

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趙耀庭指出，日股上漲背後的原因，包括:

1. 全球投資者坐擁大量現金，並正在伺機部署； 2. 日本疫情過後的重新開放，遠遲於其他發達經濟體，國內支出剛剛開始復甦。

日企盈利及經濟增長有望上升

趙耀庭進一步解釋，日本企業盈利，以及日本經濟增長有望上升的原因：

日本大部分能源需求依靠進口，因此能源價格下跌，或可幫助抵銷出口轉弱。

去年年初，日圓兌美元大幅貶值，應可推動日本企業盈利轉強，尤其是擁有大量海外業務的日本跨國公司。

外國股票投資者仍可受惠於日圓的持續疲弱，原因是日圓轉弱，可刺激企業盈利；而日圓升值，則可改善價格表現。

盡管過去幾十年，日本人口一直不斷減少，但效率及生產力提升，加上境外投資及貿易仍推動經濟持續增長。

長遠而言，中國、印尼、印度及越南崛起，為日本帶來巨大的資本及基建投資機會。

取消「孳息率曲綫控制」 成日股最大風險

不過，趙耀庭提醒現時投資日股，有一個風險要留意，就是「日本央行取消孳息率曲綫控制」。他續解釋：

日本央行4月份換屆後，並未如部分人士預期，提前取消日本極度寬鬆的貨幣政策「孳息率曲綫控制」。

但市場走向持續改變，就是日本通脹終於開始上升，而目前核心CPI處於30年來高位。

倘若通脹持續上行，日本央行最早可能會在今個秋天被迫開始取消孳息率曲綫控制。

當日本正結束長達十年極度寬鬆的貨幣政策並回歸正常化，在此過渡期間，料股市最初可能受挫，但未來仍然向好。

支持日股2個長遠因素

從長遠而言，趙耀庭認為，投資者可投資日本，當中有2個原因......

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