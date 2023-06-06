景順趙耀庭解構日股2短2長升因+1大風險

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滙豐私銀何偉華：港股估值吸引
日本股市近期呈現強勢，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指，當中的上述原因有2個，而長遠投資也2個因素支持。惟他不忘提醒欲投資日股的投資者，要留意一大風險因素。
趙耀庭指出，日股上漲背後的原因，包括:
1. 全球投資者坐擁大量現金，並正在伺機部署；
2. 日本疫情過後的重新開放，遠遲於其他發達經濟體，國內支出剛剛開始復甦。
日企盈利及經濟增長有望上升
趙耀庭進一步解釋，日本企業盈利，以及日本經濟增長有望上升的原因：
取消「孳息率曲綫控制」 成日股最大風險
不過，趙耀庭提醒現時投資日股，有一個風險要留意，就是「日本央行取消孳息率曲綫控制」。他續解釋：
支持日股2個長遠因素
從長遠而言，趙耀庭認為，投資者可投資日本，當中有2個原因......
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撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師
欄名 : 景順觀點