港股急彈後 攻防策略如何部署？

港股於18000點水平現明顯反彈，恒指於上周五勁升733點或4%。今日港股續向上，重奪19000點。對於港股反彈行情能否持續，有分析認為，港股於18000點關口附近見支持。另方面，現時港股市況已計入較多的悲觀預期，因此，目前水平市場的風險收益性價比確實具有吸引力。

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港股由5月以來的壓力，如要由於內地經濟數據走弱，以及美國的加息預期，令港股積弱。到上周五，在市場消化大市的悲觀預期後，加上受惠在美國債務上限問題取得積極進展，以及市場期待內地將出台更大力度的利好性政策的預期驅動下港股現明顯反彈。

港股大漲 可待科網股反彈

對於短期的港股策略，國海券認為，港股大漲時，可待科網股反彈。由2022年11月開始，港股反彈大漲時科網股也出現強力反彈。而港股大跌時往往導致流動性好的科網龍頭股被拋售，因為這些股票被投資者紮堆持倉，但指數大跌可能掩蓋個股基本面優勢。等港股企穩時，這類股票彈性也往往很大，不僅因為這些股票占指數權重大，更因為這些股票是港股的特色標的，而且是重要的核心資產 。

海外方面，從流動性的角度，未來若美國聯儲局停止加息，也有利於科網股的估值提升。此外，未來若聯儲局停止加息，對醫藥和黃金等板塊也是利好。

當港股大跌 可配置「中特估」

另方面，當港股大跌時可配置「中特估」，因為「中特估」的本質是基於高股息、低估值的防禦策略而不是存粹的主題投資。國海證券指出，中特估板塊相對抗跌，在5月恒生指數回時，「中特估」板塊相對於大市相對抗跌，期內香港央企指數、香港國企指數分別下跌3.85%、4.51%，跌幅低於恒指的約7%。

國海證券重申，「中特估」有三大特點：

1. 高股息和低估值隨著股價上漲可能股息率下滑、估值上升；

2. 部分中特估股票是順周期股票，投資者看重的是分紅屬性，而非它們是順周期，因為目前經濟修復環比變弱，順週期理論上 反而不容易上漲；

3. 很多中特估是大盤藍籌股，目前股市行情不佳，流動性不足，中特估更可能慢漲，而不是持續快漲。

報告來證：國海證券

編輯：錢家鋒

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