大摩薦5股 龍頭啤酒股潛在升幅達52%

摩根士丹利發表報告，公布港股最新焦點股名單。本文以該行最新報告、預測數據，解釋看好的原因。以下5股，摩根士丹利評級皆是「增持」（Overweight）。

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大摩 5月下旬薦5股【下一頁】

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長實集團 （01113）

大摩發佈研究報告稱，雖然長實盈利前景或較波動，但在經常性收入的支持下，預計每股派息將與2022年度相近。目標價59港元。

該行指出，在當前高利率環境下，進行新收購的門檻已有所提高，由於買賣雙方之間的買賣價差仍然很大，因此該行預計其未能成功獲得新的投資。集團預計香港寫字樓租金因供過於求而繼續承壓，長江集團中心二期計劃於今年年底完工，並已吸引兩家銀行的興趣。在香港零售物業市場方面，大衆市場穩步復甦，但由於內地的奢侈品種類增加，相關市場仍較艱難。

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信達生物 （01801）

信達生物致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝、眼科等重大疾病領域創新藥物，在2023年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會上公佈了IBI110 （抗LAG-3單克隆抗體）治療一線胃癌和一線肝癌的臨床Ib期數據（研究登記號：NCT04085185）。

大摩表示，信達若與更多大型製藥公司合作、藥物進一步加速商品化，業績料進一步上行，目標價56港元。

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百威亞太 （01876）

大摩指出，百威透過產品高端化、品牌組合、擴張市場，開拓綫上銷售渠道等等多項轉變，成功令業績增長，提升利潤。

百威實現持續盈利增長的三大支柱為：

1.高端啤酒市場的領導地位

2.業務優化

3.以盈利增長為本進行投資

百威在未來將通過併購，在亞太地區探索新的業務增長機會，而這方法一向行之有效。目標價30港元。

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百果園集團 （02411）

大摩指出，百果園2023年第一季的銷售額、盈利皆達成了2023年的目標，實體店的每日銷售額按月上升，新店開張也如期進行。目標價7.3元。

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北森控股 （09669）

北森控股為新股，大摩表示，截至2023年3月，公司收入為7.5億元人民幣，按年增長10%。現時的業績受到Covid和疲軟的宏觀環境所影響。目標價14元。

報告來源：摩根士丹利

編輯：陳文政



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