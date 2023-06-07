美經濟具韌性 推升加息預期（第三版）

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中金：港股再升要有一條件
市場一直關注美聯儲加息的步伐，德邦證券認為6月加息被推遲至7月概率較大。另外，無論美聯儲6月加息與否，都維持年內不會降息的觀點。
6月加息被推遲至7月概率較大
美國6月加息或被跳過，經濟過熱和聯儲緊縮交易較為擁擠，下半年市場交易主綫仍然面臨頻繁和快速切換風險。
延續韌性的經濟資料繼續延後美國經濟衰退預期，並強化美聯儲緊縮預期。
6月是否加息將更多取決於5月CPI讀數，但考慮到美國債務上限危機剛化解、財政部面臨巨量國債發行壓力，6月加息被推遲至7月概率較大。
無論6月加息與否，德邦證券都繼續維持年內美聯儲不會降息的觀點。
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撰文 : 葉麗雯
欄名 : 券商有路捉