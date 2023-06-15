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美銀：長建為英持續通脹受惠者（持續更新）

研究報告 16:17 2023/06/15

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美國債務上限問題解決後，市場焦點重回聯儲局議息上，但美國就業市場仍良好，加上通脹仍遠高於聯儲局的通脹目標，縱使加息周期愈來愈接近尾聲，也不代表今年會減息，而現在市場估計，雖維香港時間6月15日清晨公布的議息結果持息率不變，但是7月仍會加息（點擊圖片放大）

專訪 國策專家趙文利 談港股下半年部署【下一頁

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無論如何，市場預期今年內展開減息的機會較低（點擊圖片放大），加上投資市場仍複雜多變，讀者除了注意股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：避險之外 金價還有3大助力（第三版）

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－－－－－－－－－－－－－－－

6月15日：

【16：15】屬於熱門收息股的藍籌環球公用股長江基建 （01038） ，獲美銀發表最新報告重申其「買入」的投資評級，惟目標價卻由53元微降至52.6元。

美銀指認為在發達經濟體中，英國的持續通脹問題最嚴重，而長建屬英國持續通脹的受惠者。美銀表示，英國高通脹有利於長建的利潤增長，因為其英國投資組合的受監管資產基礎與通脹率掛鉤，並有一到兩年時間滯後。

另外，美銀經濟師預計......

延伸閱讀：美暫停加息 歐英日央行後向如何？（第二版）

【12：30】內房股等待行業復甦，再展「收息股魅力」。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，今年2、3月，隨着經濟運行恢復常態化運行，前期受到壓抑的住房需求較快釋放，房地產市場出現一定反彈。

他續指出，從5月份情況來看，房地產市場總體平穩，但受到多重因素影響，房地產開發建設仍比較低迷，房地產市場還在緩慢恢復，目前還面臨不少困難。從下階段看......

延伸閱讀：舖市復常 尖沙咀率先跑出

【11：30】長和 （00001） 昨日傍晚宣布，與Vodafone就英國電訊業務達成合併協議。就此，瑞銀最新發表的研究報告認為，上述合併具有協同效應，對長和有利。

瑞銀表示，該成本協同效應預計為每年7億英鎊，淨現值為70億英鎊，而協同效應和償還債務可能令集團每股淨資產值（NAV）提升12元。不過......

【08：30】內銀股為熱門收息股之一，名家黃國英對此板塊最分析，詳見：【下一頁

6月14日：

【18：30】內房股曾為熱門收息股之一，現等待行業復甦，再展「收息股魅力」。國金證券對內房板塊最分析，詳見：【下一頁

延伸閱讀：人行超前減息 分析師：7月有救市大招

【12：00】受到疫情重創的濠賭股，待復甦再展「收息股魅力」。花旗最新發表報告指，根據行業消息，澳門在6月首11日的賭收或已達到約55億元（澳門元‧下同），意味過去一周的日均賭收約5.29億元，較6月首四日增加約18%，相信其主因是由於6月9日至11日舉行的張學友演唱會所帶動旅客人數。

花旗維持......

延伸閱讀：美勢暫停加息 復加息看一關鍵

【10：00】港人熱門收息股滙豐 （00005） ，剛獲中資龍頭券商中金發表研究報告，將其列為香港銀行行業首選股份，並將其投資評級上調至「跑贏行業」，而目標價則維持75.5元不變。

中金指，滙豐淨息差（NIM）彈性較大，高黏度活期存款佔比顯著高於香港同業，預計第二季HIBOR（香港銀行同業拆息）上行及歐美持續加息，將進一步帶動滙豐NIM水平提升，令其全年表現或好過公司指引，而高利率環境持續，同時令其未來淨利息收入仍有望保持在較高水平。

中金上調滙豐今年全年盈利預測6.4%至逾277.8億美元，而在計及滙豐出售加拿大業務的潛在影響後，上調其明年盈利預測......

延伸閱讀：內地經濟乏力 亞幣復甦延至第四季

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評高息內需股恒安國際 （01044） ，分析詳見：【下一頁

延伸閱讀：瀚亞投資：為加息周期結束做好部署

6月13日：

延伸閱讀：按揭戰白熱化 銀行回贈屢創新高

【18：00】畢馬威中國發布《2022年香港銀行業報告》指，盡管去年全球經濟放緩，香港銀行業表現仍然出色，並預計今年的進一步加息，連同2022年加息對港銀淨息差（NIM）正面作用的滯後效應，將利好銀行業發展。

該報告續指，在加息環境下，港銀NIM擴大利好其盈利，而2022年所有持牌銀行的NIM按年升24個基點至1.55厘，而未計減值前的經營溢利則增加24.3%至2,200億元。

展望未來，該報告提及，新推出的「互換通」和「跨境理財通」等各項促進跨境投資的「互聯互通」計劃將繼續優化，而兩地通關將帶動2023年交易需求回升。畢馬威中國香港中資金融機構主管合夥人方海雲更表示......

延伸閱讀：二手觀望氣氛濃  靜待議息結果

 

【06：30】高息收益工具，除了高息股之外，還有高息債券，歷史悠久的英國資產管理公司施羅德對不同經濟周期的債券部署，分析詳見：【下一頁

6月12日：

【20：30】科技相關股之中，較高股息的有ASMPT （00522） 及聯想 （00992） 。當中，ASMPT剛獲摩根士丹利發表研究報告，將目標價從66元調高至88元，而投資評級亦由「與大市同步」調升至「增持」，以反映ASMPT的CoWoS產能擴張及市場需求提升。

摩根士丹利指，通用計算圖形處理器（GPGPUs）的需求將持續提升，但同時人工智能（AI）特殊應用積體電路（ASIC）或訂製芯片，由於成本較低，而且已達到一定規模，其增長可能會超越GPGPUs。

摩根士丹利續指出，受惠於生成式人工智能，全球半導體行業增長將重新加快，市場發展亦正在從移動計算時代，轉向人工智能計算時代，預測AI計算半導體市場總規模，將由今年的約430億美元，增長至......

【17：00】老牌香港收租股希慎 （00014） ，日前獲摩根大通發表報告將其投資評級由「減持」一舉調升至「增持」，並將目標價由20元上調至26元。

摩通指，基於希慎可持續的現金流及鞏固在銅鑼灣市場份額的改善工作，認為其股價由年初至今的大幅調整屬於不合理，加上隨着香港零售銷售持續復甦，亦預料希慎股息率與美國10年期國債收益率的差距將持續收窄......

延伸閱讀：市傳中國大規模救市 高盛：內房只會衰退

【12：15】內房股同時受新冠疫情及行內債務危機衝擊，而失去「收息股魅力」。高盛最新發表的研究報告預計，內地房地產市場將在未來數年出現「L形」復甦，因政府似乎決心不將房地產行業用作短期刺激工具，而是希望減少經濟對該行業的依賴。

高盛指：

  • 隨着中國人口需求下降、
  • 政策重心轉向支持具有戰略意義的重要行業，
  • 以及住房負擔能力減弱，

預計內地樓市將出現多年放緩。高盛預計，雖然中國將對新置業人士及換樓人士放寬信貸要求，進一步降低抵押貸款利率及首付比例，並進一步放寬限購令，但不認為政府試圖推動一個樓市上升周期，房地產行業政策的最終目的是......

延伸閱讀：大行拆局 點救內房 政策要大力先有效（附內房目標價）

【06：30】摩根大通日前發表研究報告預計，縱使濠賭板塊因踏入淡季而收入有所回落，料無礙其強勁復甦勢頭在第二季延續，分析詳見：【下一頁

延伸閱讀：建銀國際趙文利：下半年注意四大風險

【01：00】濠賭股受新冠疫情衝擊而削弱其「收息股魅力」，而美資濠賭股金沙中國 （01928） 去年更因續牌風險，而令其估值較行業走得更低。惟續牌風險消退，以及行業復甦，金沙業務重拾增長動力，股價在中短期有上升空間，長期估值修復空間也不少。更多分析詳見：【金沙中國業務前景分析】【金沙中國估值分析

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6月11日：

【15：00】市場主流預期，雖然聯儲局本月內不加息機會高，但是今年展開減息的機會也愈來愈低。摩根大通日前發表的研究報告指，若聯儲局不在下半年減息，香港銀行股在2023年的淨息差（NIM）及淨利息收入將保持增長，而行業首選為中銀香港 （02388） 及恒生銀行 （00011）

摩通指出，雖然港銀貸款增長及手續費收入勢頭依然疲弱，但是香港和中國重新開放及經濟復甦，將在下半年為行業帶來利好因素，加上由於中國商業不動產敞口的資產質量問題消退，信貸成本及資產質量的壓力得以緩解。

摩通預期，中銀於2023年將錄得雙位數盈利增長，目前......

6月10日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評高息國企股中石化冠德 （00934） ，分析詳見：【下一頁

6月9日：

【09：00】地產股為主要收息股之一，滙豐日前發表關於本地及內地地產股的研究報告，精選一些股份，分析詳見：【下一頁

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評高息國有內銀股農行 （01288） ，分析詳見：【下一頁

6月8日：

【19：15】內房股等待行業復甦，再展「收息股魅力」。高盛最新發表的研究報告相信，內房需要進一步改善流動性，除了宏觀相關問題如地方政府融資平台債務風險的改善迹象，以及需求側的支持之外，還需要進一步延長債務期限、優化預售保證金控制，以及鼓勵國企收購活動來幫有助改善流動性狀況。

不過，高盛指，如沒有相關的寬鬆政策出台，內房短期前景則充滿挑戰，預期6月份合約銷售額按年跌20%至35%，而6至12月的在岸及離岸償債壓力依然較高，未違約的......

延伸閱讀：中國經濟「信心陷阱」 花旗拆局點救 幾時救

【16：30】國有大型內銀今起下調存款利率，繼中資大型券商中金估值中型內銀會跟隨（詳見本文今日【11：30】報道）後，美資大型券商摩根大通最新發表的研究報告也預料，混合所有制銀行或於未來數月跟隨此步伐，並指存款利率下調會提振內銀的淨息差（NIM）及收益。

摩通預料，以全年計，可改善內銀NIM約5個基點，以及提振淨利潤5%，當中以郵儲銀行 （01658） 最受惠。不過，整體而言，摩通料減存款息率對消費影響微弱，但有機會加速資金由銀行存款流向金融產品，而招商銀行 （03968） 或透過財富業務間接地受惠。

摩通重申......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

更多關於6月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【內險板塊】【藍籌香港公用股】【藍籌收租股】【滙豐控股】【銀河娛樂】【長江基建

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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