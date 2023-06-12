高盛：3原因令內房呈「L形」復甦（持續更新）

美國債務上限問題解決後，市場焦點重回聯儲局議息上，但美國就業市場仍良好，加上通脹仍遠高於聯儲局的通脹目標，縱使加息周期愈來愈接近尾聲，也不代表今年會減息，而現在市場估計，雖維香港時間6月15日清晨公布的議息結果持息率不變，但是7月仍會加息（點擊圖片放大）。

專訪 國策專家趙文利 談港股下半年部署【下一頁】

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無論如何，市場預期今年內展開減息的機會較低（點擊圖片放大），加上投資市場仍複雜多變，讀者除了注意股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：避險之外 金價還有3大助力（第三版）

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6月12日：

【12：15】內房股同時受新冠疫情及行內債務危機衝擊，而失去「收息股魅力」。高盛最新發表的研究報告預計，內地房地產市場將在未來數年出現「L形」復甦，因政府似乎決心不將房地產行業用作短期刺激工具，而是希望減少經濟對該行業的依賴。

高盛指：

隨着中國人口需求下降、

政策重心轉向支持具有戰略意義的重要行業，

以及住房負擔能力減弱，

預計內地樓市將出現多年放緩。高盛預計，雖然中國將對新置業人士及換樓人士放寬信貸要求，進一步降低抵押貸款利率及首付比例，並進一步放寬限購令，但不認為政府試圖推動一個樓市上升周期，房地產行業政策的最終目的是......

延伸閱讀：大行拆局 點救內房 政策要大力先有效（附內房目標價）

【06：30】摩根大通日前發表研究報告預計，縱使濠賭板塊因踏入淡季而收入有所回落，料無礙其強勁復甦勢頭在第二季延續，分析詳見：【下一頁】

延伸閱讀：建銀國際趙文利：下半年注意四大風險

【01：00】濠賭股受新冠疫情衝擊而削弱其「收息股魅力」，而美資濠賭股金沙中國 （01928） 去年更因續牌風險，而令其估值較行業走得更低。惟續牌風險消退，以及行業復甦，金沙業務重拾增長動力，股價在中短期有上升空間，長期估值修復空間也不少。更多分析詳見：【金沙中國業務前景分析】【金沙中國估值分析】。

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6月11日：

【15：00】市場主流預期，雖然聯儲局本月內不加息機會高，但是今年展開減息的機會也愈來愈低。摩根大通日前發表的研究報告指，若聯儲局不在下半年減息，香港銀行股在2023年的淨息差（NIM）及淨利息收入將保持增長，而行業首選為中銀香港 （02388） 及恒生銀行 （00011） 。

摩通指出，雖然港銀貸款增長及手續費收入勢頭依然疲弱，但是香港和中國重新開放及經濟復甦，將在下半年為行業帶來利好因素，加上由於中國商業不動產敞口的資產質量問題消退，信貸成本及資產質量的壓力得以緩解。

摩通預期，中銀於2023年將錄得雙位數盈利增長，目前......

6月10日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評高息國企股中石化冠德 （00934） ，分析詳見：【下一頁】

6月9日：

【09：00】地產股為主要收息股之一，滙豐日前發表關於本地及內地地產股的研究報告，精選一些股份，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評高息國有內銀股農行 （01288） ，分析詳見：【下一頁】

6月8日：

【19：15】內房股等待行業復甦，再展「收息股魅力」。高盛最新發表的研究報告相信，內房需要進一步改善流動性，除了宏觀相關問題如地方政府融資平台債務風險的改善迹象，以及需求側的支持之外，還需要進一步延長債務期限、優化預售保證金控制，以及鼓勵國企收購活動來幫有助改善流動性狀況。

不過，高盛指，如沒有相關的寬鬆政策出台，內房短期前景則充滿挑戰，預期6月份合約銷售額按年跌20%至35%，而6至12月的在岸及離岸償債壓力依然較高，未違約的......

延伸閱讀：中國經濟「信心陷阱」 花旗拆局點救 幾時救

【16：30】國有大型內銀今起下調存款利率，繼中資大型券商中金估值中型內銀會跟隨（詳見本文今日【11：30】報道）後，美資大型券商摩根大通最新發表的研究報告也預料，混合所有制銀行或於未來數月跟隨此步伐，並指存款利率下調會提振內銀的淨息差（NIM）及收益。

摩通預料，以全年計，可改善內銀NIM約5個基點，以及提振淨利潤5%，當中以郵儲銀行 （01658） 最受惠。不過，整體而言，摩通料減存款息率對消費影響微弱，但有機會加速資金由銀行存款流向金融產品，而招商銀行 （03968） 或透過財富業務間接地受惠。

摩通重申......

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更多關於6月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【內險板塊】【藍籌香港公用股】【藍籌收租股】【滙豐控股】【銀河娛樂】【長江基建】

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