比電料復甦 重估有希望

港股昨日再升，重上19100點，但成交額縮減至999億元，惟北水淨流入超過108億元，究竟反彈成交縮不利後市還是北水才是春江鴨，日內應可分曉。而同樣待變的比亞迪電子（00285），業績今年可以復甦，有

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