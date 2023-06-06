比電料復甦 重估有希望 財金專欄 2023/06/06 分享： 分享： 港股昨日再升，重上19100點，但成交額縮減至999億元，惟北水淨流入超過108億元，究竟反彈成交縮不利後市還是北水才是春江鴨，日內應可分曉。而同樣待變的比亞迪電子（00285），業績今年可以復甦，有 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水追貨恒指縮量彈 淡友重駐193之上（第四版） 2023/06/05 北水追貨恒指縮量彈 淡友重駐193之上（第四版） 中字股實力談 - 金價料上升 紫金最吸引 2023/06/03 金價料上升 紫金最吸引 中字股實力談 - 【港股不絶】港股4%升幅稱冠亞太 好友反攻過3關（第四版） 2023/06/02 【港股不絶】港股4%升幅稱冠亞太 好友反攻過3關（第四版） 中字股實力談 - 最壞時刻已過 聯想估值上調 2023/06/02 最壞時刻已過 聯想估值上調 中字股實力談 - 全日1285億成交 北水大逃亡的啟示（第四版） 2023/06/01 全日1285億成交 北水大逃亡的啟示（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市帳率 市盈率 Apple 三角形 比亞迪電子（00285） 新能源 人民幣 板塊