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比電料復甦 重估有希望

財金專欄 2023/06/06

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港股昨日再升，重上19100點，但成交額縮減至999億元，惟北水淨流入超過108億元，究竟反彈成交縮不利後市還是北水才是春江鴨，日內應可分曉。而同樣待變的比亞迪電子（00285），業績今年可以復甦，有

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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2023/06/05
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每股盈利 每股資產淨值 市帳率 市盈率 Apple 三角形 比亞迪電子（00285） 新能源 人民幣 板塊

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