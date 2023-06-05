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英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢

國際 23:17 2023/06/05

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昨日提及英倫銀行本月勢必再次加息0.25厘，令英國息率高見4.75厘，但基於核心通脹升至1992年以來最高的6.8%，加息周期相信仍未完結，市場甚至預期要加至5.5厘。今日續談息率節節上升，當地一眾承造按揭供樓的業主如何首當其衝，尤其是負擔能力較低的首次置業人士。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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