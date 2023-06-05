英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢 國際 23:17 2023/06/05 分享： 分享： 昨日提及英倫銀行本月勢必再次加息0.25厘，令英國息率高見4.75厘，但基於核心通脹升至1992年以來最高的6.8%，加息周期相信仍未完結，市場甚至預期要加至5.5厘。今日續談息率節節上升，當地一眾承造按揭供樓的業主如何首當其衝，尤其是負擔能力較低的首次置業人士。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 美斯難回歸巴塞 轉戰沙特成定局 2023/06/01 美斯難回歸巴塞 轉戰沙特成定局 美經濟仍過熱 債限協議助降溫 2023/05/31 美經濟仍過熱 債限協議助降溫 土耳其經濟一團糟 埃爾多安照連任 2023/05/30 土耳其經濟一團糟 埃爾多安照連任 芬蘭負電價 走出能源荒 2023/05/29 芬蘭負電價 走出能源荒 美債限危機暫解 共和黨成功爭取 2023/05/28 美債限危機暫解 共和黨成功爭取 你可能感興趣 美斯難回歸巴塞 轉戰沙特成定局 22:09 2023/06/01 美斯難回歸巴塞 轉戰沙特成定局 美經濟仍過熱 債限協議助降溫 20:47 2023/05/31 美經濟仍過熱 債限協議助降溫 土耳其經濟一團糟 埃爾多安照連任 21:11 2023/05/30 土耳其經濟一團糟 埃爾多安照連任 最新專欄文章 國金札記 - 英國息口升不停 再加3次或4次？ 2023/06/05 英國息口升不停 再加3次或4次？ 英國息口加不停 再加3次定4次？ 2023/06/04 英國息口加不停 再加3次定4次？ 國金札記 - 美斯回歸巴塞難 轉戰沙特成定局 2023/06/02 美斯回歸巴塞難 轉戰沙特成定局 國金札記 - 美經濟仍過熱 債限協議助降溫 2023/06/01 美經濟仍過熱 債限協議助降溫 國金札記 - 土國經濟一團糟 埃爾多安照連任 2023/05/31 土國經濟一團糟 埃爾多安照連任 海外物業 首次置業 轉按 按揭貸款 加息 供樓負擔 通脹 英倫銀行 英國