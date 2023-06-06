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特首政策組專家 下周論高質量發展

財金專欄 2023/06/06

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特首李家超說過，要用最短時間追回最大成績。56名星光熠熠的特首政策組專家，上周剛獲委任，下周五（16日）召開首次會議，聚焦討論香港實現高質量發展，發揮獨特優勢。

這56名專家都是特首政策組的智囊，既有地

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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香港 大灣區 一國兩制 特首政策組 恒基地產（00012） 新鴻基地產（00016） 發展局 銀行

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