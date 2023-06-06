特首政策組專家 下周論高質量發展 財金專欄 2023/06/06 分享： 分享： 特首李家超說過，要用最短時間追回最大成績。56名星光熠熠的特首政策組專家，上周剛獲委任，下周五（16日）召開首次會議，聚焦討論香港實現高質量發展，發揮獨特優勢。 這56名專家都是特首政策組的智囊，既有地 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 財爺請食榴槤 背後隱藏經濟玄機 2023/06/05 財爺請食榴槤 背後隱藏經濟玄機 有政戲 - 夏寶龍晤何永賢 對港房策有啟示？ 2023/06/02 夏寶龍晤何永賢 對港房策有啟示？ 有政戲 - 政府控煙決心大 多管齊下求達標 2023/06/01 政府控煙決心大 多管齊下求達標 有政戲 - 國家級智囊入專家組 助港府掌中央布局 2023/05/31 國家級智囊入專家組 助港府掌中央布局 有政戲 - 特首政策組56人專家組 星光熠熠 2023/05/30 特首政策組56人專家組 星光熠熠 香港 大灣區 一國兩制 特首政策組 恒基地產（00012） 新鴻基地產（00016） 發展局 銀行