英供樓負擔大增 延長按揭期成趨勢

昨日提及英倫銀行本月勢必再次加息0.25厘，令英國息率高見4.75厘，但基於核心通脹升至1992年以來最高的6.8%，加息周期相信仍未完結，市場甚至預期要加至5.5厘。今日續談息率節節上升，當地一眾承

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