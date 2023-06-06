英供樓負擔大增 延長按揭期成趨勢 財金專欄 2023/06/06 分享： 分享： 昨日提及英倫銀行本月勢必再次加息0.25厘，令英國息率高見4.75厘，但基於核心通脹升至1992年以來最高的6.8%，加息周期相信仍未完結，市場甚至預期要加至5.5厘。今日續談息率節節上升，當地一眾承 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢 2023/06/05 英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢 國金札記 - 英國息口升不停 再加3次或4次？ 2023/06/05 英國息口升不停 再加3次或4次？ 英國息口加不停 再加3次定4次？ 2023/06/04 英國息口加不停 再加3次定4次？ 國金札記 - 美斯回歸巴塞難 轉戰沙特成定局 2023/06/02 美斯回歸巴塞難 轉戰沙特成定局 國金札記 - 美經濟仍過熱 債限協議助降溫 2023/06/01 美經濟仍過熱 債限協議助降溫 英國 通脹 加息 樓價 物業 按揭貸款 首次置業 供樓負擔 退休 英鎊