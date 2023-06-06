復星財富李曉翀：蘋果推MR頭盔 望高偉電子續受益

踏入6月，意味着年將近半，中港美業績期又埋尾，不過本周都有單投資界矚目的「大茶飯」出現，那就是蘋果（美：AAPL）舉行年度開發者（WWDC）大會。

市場焦點幾乎落在蘋果首款MR頭戴式顯示器，而收入9成以上來自蘋果概念股高偉電子 （01415） ，可謂中港消費電子股中的「呂布」，一騎絕塵。

對於供應商而言，蘋果十分「揀擇」，這種注重細節的做事手法漸為高偉電子的壁壘。蘋果作為全球市值第一的公司，保障供應鏈的安全是常識，言下之意，就是哲學中享負盛名的「不要將所有雞蛋放在一個籃子裏」。

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高偉電子的壁壘

2020年是高偉電子發生質變的一年，立景創新收購該公司44.9%股權，後多次增持至2022上半年的73.9%股權。立景創新是甚麼背景呢？為甚麼會增持？我們帶着疑問一直談下去，所謂的壁壘性質便呼之欲出。

立景創新是立訊精密重要策略聯盟夥伴，由立訊精密實控人王來春、王來勝之胞弟王來喜控股。立訊精密又如何？立訊精密收入來自蘋果達7成以上，而且，蘋果會找立訊精密去開闢東南亞及印度市場，例如建廠等可見雙方的信賴程度。

王來春（下稱，王總）作為立訊精密實控人自然來頭不少，近期「福布斯中國發布2023傑出商界女性100」王女士再次登頂。筆者入行以來聽過業績會多不勝數，但王總每次業績會上的表現，的確令筆者理解為何蘋果願意不斷給予立訊精密定單。

筆者落足墨水說明高偉電子2020年後股價走勢的起因，就算「富在深山有遠親」，起碼要先有親戚，加上高偉電子技術紮實、產品優良，都要有人「搭路」，這個角色非王總的立訊系不可。

雖然，高偉電子被收購前已供貨蘋果，但作為立訊系旗下公司，若同樣的供貨商出錯，蘋果就會選擇穩定可靠的立訊系公司作為替代的首選。

最近，市場傳出高偉電子有望取代夏普在iPhone16的供應中獲得更多的份額，報道指夏普雖「罪不至死」，但凡有瑕疵及選擇蘋果都會「做野」，夏普主要負責後置攝像頭的供應，這部分定單基本都被鴻海分走，同時蘋果也顧慮鴻海定單佔比過重，導致鴻海被迫將手中大筆的前置攝像頭定單分給高偉電子。

筆者預計，今年基於蘋果攝像頭模組進入門檻較高，高偉電子在蘋果相機模組供應的經驗，有望延續成主要負責供應蘋果MR頭顯設備的攝像頭模組供應商之一。雖然，首款MR頭戴式顯示器唔會為高偉電子帶來收入上非常大的提升。不過，後續隨着蘋果MR頭戴式顯放量，公司業績有望持續受益。

既然有新產品推出，加上蘋果捆綁銷售的強勁品牌力，料今年iPhone銷售並不會差。同時，首季蘋果iPhone銷量穩定市場信心，尤其是新興市場的拓展較市場預期順利，現時高偉收入來自iPhone業務為主，意味着今年出貨量的穩定性可提升，收入增長確定性相對高。

消費電子的「第二春」

筆者執筆之時，市場對消費電子的期待減少，按周期來說，2024年才有望消化2020年因疫情提前購置的需求。今年以來，Meta等公司的VR相關銷售低迷，市場相當看重這次蘋果的產品，能予業界啟發及市場認可的方向。

根據Trendforce預測，全球VR/AR總出貨量預計在2024年突破2,000萬台。市場規模方面，市場調查機構IDC預測2021年中國AR/VR市場IT相關支出規模約為21.3億美元，有望在2026年增至130.8億美元。

假若蘋果此次產品大熱，相信Trendforce的遠期預測有望上調，同時，消費電子亦找到「第二春」，在手機、電腦、平板及智能手錶後，終有新品「接力」谷旺需求。

（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）

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投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

撰文：復星國際證券有限公司研究部助理副總裁李曉翀

編輯：鍾采餘

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