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內房反彈 5月拿地排行榜哪家強？

財金 15:33 2023/06/06

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6月6日，內房股帶頭上升，碧桂園 （02007） 、華潤置地 （01109） 、越秀地產 （00123） 、龍湖集團 （00960） 等升幅均大幅跑贏恒指，究竟內房現時情況如何，反映內房的關鍵數據——拿地又表現如何？

內地房地產研究機構克而瑞研究中心數據顯示，5月份內地核心城市土地市場依舊維持火熱態勢，從多幅熱點地塊民企參與度提升來看，一方面是優質地塊依舊僧多粥少、競爭激烈，另一方面民企投資積極性正在回升。但總體而言，無論是參拍房企數量和最終成交結果來看，依舊是「老面孔」的央國企居多，且多為頭部房企。

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單月拿地金額來看，華潤、招商拿地超過百億元（人民幣，下同），且幾乎投資均分布在二綫城市，2家企業近3個月拿地始終保持在拿地金額TOP10，其中華潤前5月拿地金額近490億元，2023年月均拿地金額較2022年月均增長10%，1至5月拿地銷售0.34，遠高於行業平均。（詳細拿地排行榜請點擊下圖）

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 內房趨勢

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