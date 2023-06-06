內房反彈 5月拿地排行榜哪家強？

6月6日，內房股帶頭上升，碧桂園 （02007） 、華潤置地 （01109） 、越秀地產 （00123） 、龍湖集團 （00960） 等升幅均大幅跑贏恒指，究竟內房現時情況如何，反映內房的關鍵數據——拿地又表現如何？

內地房地產研究機構克而瑞研究中心數據顯示，5月份內地核心城市土地市場依舊維持火熱態勢，從多幅熱點地塊民企參與度提升來看，一方面是優質地塊依舊僧多粥少、競爭激烈，另一方面民企投資積極性正在回升。但總體而言，無論是參拍房企數量和最終成交結果來看，依舊是「老面孔」的央國企居多，且多為頭部房企。

▼ 點擊圖片放大 +2

單月拿地金額來看，華潤、招商拿地超過百億元（人民幣，下同），且幾乎投資均分布在二綫城市，2家企業近3個月拿地始終保持在拿地金額TOP10，其中華潤前5月拿地金額近490億元，2023年月均拿地金額較2022年月均增長10%，1至5月拿地銷售0.34，遠高於行業平均。（詳細拿地排行榜請點擊下圖）

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

......

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...