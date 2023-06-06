中金剖析人幣下半年轉勢兩大關鍵

前文提及，美元指數的回落及聯儲局的決策轉向，將為人民幣的反彈升值提供良好的外部環境。

一直以來，美元指數的走向對人民幣滙率有明顯的指引作用，中美利差對人民幣匯率也有較強影響。中金表示，中美利差持續倒掛，對外滙市場供求造成了一定影響，例如：高企的美元存款利率，令企業傾向於將美元收入存款獲利，而非結滙。

季節性升值趨勢

從外滙供求角度，一般而言，人民幣滙率呈季節性升值趨勢和貶值壓力；

季節性升值趨勢：11月、12月和1月

適逢春節前，外貿企業有將外幣收入結滙的需求；

季節性貶值壓力：3至8月

春節後經濟活動開始旺盛，外滙需求增加，而且離岸上市的中資企業在年中前後，有購滙的需求。

今年4月的中國經濟數據轉向疲軟，中金指出，4月經濟數據反映3月下旬以來，美元回落並未對人民幣滙率提供升值動力，偏弱的國內經濟數據影響了市場情緒。

展望未來，該行指出，短期：目前人民幣滙率正處於被低估的水平，人民幣進一步貶值，可能將面臨市場和有關部門政策的糾偏力量；中長期：隨着國內經濟的內生性動力與美聯儲轉向預期增強，人民幣滙率最終將進入趨勢性升值通道，並認為年底結滙需求的回歸，或有助推人民幣的走強。

中金認為：

2023年年底人民幣滙率有望升值至6.7至6.8區間。

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第一版

美元一向被稱為「貨幣霸王」，至今仍保持著全球主導地位。5月初以來美元指數連續3周反彈，一方面中國和歐洲經濟數據相對疲軟，凸顯美國經濟的基本面優勢。

踏入6月份，下半年全球滙率走勢將如何？ 大行中金最新研報表示，美元指數將迎來趨勢性下行，其趨勢性逆轉的轉捩點待進一步確認。

中金認為，美聯儲加息周期將達到頂點，盡管年內降息的可能性還相對較低，但隨着加息對於經濟的滯後效應逐漸顯現，美國經濟增速與通脹料將逐漸放緩，而市場對於降息的預期可能將逐步走高，進而推動美國國債收益率從當前的相對高點回落。

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該行指出，隨着中國下半年繼續温和復甦，美國與中國和歐洲的經濟基本面或趨於收斂。

總體而言，美元的趨勢性逆轉的轉折點，可能要等到聯儲局停止加息，以至降息預期逐步升温後，才能夠真正獲得確認。

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中金從經濟指標預測，美國經濟在下半年或面臨一定壓力：

（1）美國GDP領先指標LEI大幅回落

自去年7月起，世界大企業聯合會美國領先指數（LEI）指數按年變動轉為負數，而今年4月錄得107.5，創2021年以來低位。

該行認為，LEI指數大幅回落，或意味着美國經濟面臨的壓力正在增加，GDP按年下降的概率也較大。（見圖）

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報告來源：中金

編輯：鍾采餘

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