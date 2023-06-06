中金： 料下半年美元強勢逆轉

美元一向被稱為「貨幣霸王」，至今仍保持著全球主導地位。5月初以來美元指數連續3周反彈，一方面中國和歐洲經濟數據相對疲軟，凸顯美國經濟的基本面優勢。

踏入6月份，下半年全球滙率走勢將如何？ 大行中金最新研報表示，美元指數將迎來趨勢性下行，其趨勢性逆轉的轉捩點待進一步確認。

中金認為，美聯儲加息周期將達到頂點，盡管年內降息的可能性還相對較低，但隨着加息對於經濟的滯後效應逐漸顯現，美國經濟增速與通脹料將逐漸放緩，而市場對於降息的預期可能將逐步走高，進而推動美國國債收益率從當前的相對高點回落。

該行指出，隨着中國下半年繼續温和復甦，美國與中國和歐洲的經濟基本面或趨於收斂。

總體而言，美元的趨勢性逆轉的轉折點，可能要等到聯儲局停止加息，以至降息預期逐步升温後，才能夠真正獲得確認。

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中金從經濟指標預測，美國經濟在下半年或面臨一定壓力：

（1）美國GDP領先指標LEI大幅回落

自去年7月起，世界大企業聯合會美國領先指數（LEI）指數按年變動轉為負數，而今年4月錄得107.5，創2021年以來低位。

該行認為，LEI指數大幅回落，或意味着美國經濟面臨的壓力正在增加，GDP按年下降的概率也較大。（見圖）

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報告來源：中金

編輯：鍾采餘

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