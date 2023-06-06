港股急抽升後再上乏力 見到曙光未？

港股於上周五（6月2日）顯著反彈，並於周一重上萬九點，不過今日現先升回。市場關注港股是否已擺脫低潮，是否已見曙光。

恒指於5月份下跌8.3%，主要是市場對經濟及政策預期較為悲觀，加上海外流動性收緊。現時不論恒生指數還是MSCI中國指數的今明兩年盈利預測已低於去年11月的水平，顯示市場對重啟後的中國經濟復甦憧憬已完全扭轉，反映投資者的預期從一個極端走向另一個極端。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

然而，港股估值經過近期下跌後漸變吸引，足以抵銷了上述風險。根據盈利、估值、流動性、量化分析等多重指標，預計港股已離底不遠，港股值博率正逐漸提高，中泰國際提議把握6月下跌機會建倉。

美息見頂紓緩人民幣貶值壓力 利港股估值

預期內地策政略將有一系列支持樓市新措施推出，消息有利股市氣氛。另方面，美國加息近見頂，亦有利股市。現時國通脹正在回落，考慮到銀行危機對信貸影響的不確定性，市場普遍認為6月儲局不會加息。加息終有盡頭，料10年期債息及美元指數在第二季衝高後逐漸下行，紓緩人民幣貶值壓力，有利港股估值修復。

中泰國際表示，港股的估值已充分中國經濟弱復蘇的擔憂，港股當前在相對估值上已經非常便宜。無論對標美股還是其他新興市場，港股的相對估值已經處於較低的水平。

港股波幅底料17650見底

該行又預測，下半年恒生指數的合理高低波幅在17,650至22,183點。當前市場投資情緒逐漸悲觀，但如果接下來經濟資料持續疲弱，認為可以期待更多刺激政策。

此外，我們認為中國經濟在2023年第三季底將會開始進入被動去庫存週期，而預計美國經濟在2023年下半年將進入淺衰退，但年底才有機會出現預防性減息。

考慮到美國的衰退壓力以及逐漸回落的通脹，預計今年底10年期美債息的波動中樞會從現時的3.8%回落至3.4%左右。然而，因應地緣政治風險帶來港股的風險溢價被長期上修，把0.5%作為額外的地緣政治風險補償。因此，中泰國際預計恒生指數在2023年下半年的風險溢價主要在6.0-8.0%上下波動，對應下半年恒生指數的合理高低波幅在17,650至22,183點。

中泰國際選出各個大類行業中最具代表性的股份，再計算未來12個月預測PE分位數，發現可選消費、必選消費、金融、醫療保健、能源、通訊行業的估值較低。 ；

報告來源：中泰國際

編輯：錢家鋒

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！ 現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...