美債務上限牽動經濟 新興市場潛力勢不可擋

「X-Date」（美國可能耗盡資金的日期）發展如歷史般，美國國會傾向將債務上限問題上的辯論，往往會被推遲到最後一刻，並將違約威脅作為籌碼。

歷史上，美國從未違約，市場的波動性也是短暫的。債務上限問題雖然不會立即對市場造成大幅影響，但終將對美國經濟增長造成影響，增加經濟衰退的機率。

投資者應留意此風險，適當配置資產，以減輕市場波動帶來的風險。在此情況下，新興市場是值得關注的一個投資方向，因為這些市場往往具有較高的增長潛力及較低的估值，可為投資者提供更好的回報。

發掘新興市場潛力

雖然，本欄文章曾提及，美聯儲暫停加息下，股票投資者對市場的預期有機會過分樂觀，鑒於目前的宏觀經濟及未來的高度不確定性，建議投資組合應維持防禦性定位，但明顯美國債務上限問題帶來的不確定性，使新興市場的股票再次受到投資者關注，而新興市場資產的吸引力遠超短期市場的不確定性。

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以下有 3個因素 ，支持投資者應將目光放於美國及歐洲以外的市場：



（1） 隨著美國消費者的支出收緊，美國經濟衰退及美元表現逐漸疲軟的風險將增加，這有助提振市場對多元化投資的需求，而新興市場便是一個值得留意的目標；

（2） 市場逐漸提倡可持續性的綠色業務與供應鏈多元性，有利帶動新興市場企業正面發展。根據英國投資公司施羅德（Schroders）稱，現時已發展市場的企業正於印度、越南、波蘭及泰國等新興市場，尋找新的產品供應商；

（3）新興市場股票估值較已發展市場股票依然大幅折讓，估值有上升空間。



據施羅德的統計數據，大多數已發展市場的收益表現，都由估值倍數擴張所帶動，反觀新興市場的估值增長潛力被低估，只由收益增長所帶動，可見新興市場未來將有進一步的增長空間。

不過，新興市場股票ETF或會高度偏向某些經濟體，例如中國及台灣，建議投資者做配置時需多加留意。另外，現時將倉位集中於新興市場經濟體中，會令投資組合的波動性增加，因此投資者謹記維持投資組合的多元性。

日本股市冒起刷新33年新高

另外，投資者可留意日本股市的表現勢不可擋，估值收益極具吸引性、增長勢頭強勁和有利的商業環境，讓日本市場有機會冒起，在巴菲特加持之下，日本股市已刷新33年以來新紀錄。

回顧歷史，巴菲特（Warren Buffett）早於2020年就開始投資日本貿易公司5大企業集團龍頭，統稱為｢sogo shosa｣（綜合商社）。這些企業於日本歷史悠久，多數從事食品、紡織品及機械等業務，其中涉及能源與金屬，並且多數高質、高盈利，對外的入場門檻高，對內的管理良好，具有可觀派息能力，而股票價格更具吸引力。



事實上，巴菲特並非唯一對日本東證指數贊不絕口的人，連 Man GLG、摩根大通（美：JPM）及摩根士丹利（美：MS）等投資者都認為日本東證指數具更多升幅空間。於本周，該指數已升至1990年以來的最高水平，與美國及其他正應對債務上限的市場相比，日本市場表現更穩定，可得收益更具吸引力。

如果投資者有意仿效巴菲特，請謹記他本人將投資視為一場長綫的馬拉松，而非短跑活動。另外，巴菲特本人並無試圖預測明年日本股市的走勢，建議投資者亦避進行無法精準預測的投資。

撰文：智能投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩

編輯：鍾采餘

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