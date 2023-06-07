蘋果出頭盔 受惠股失威 券商分析前景

蘋果（美：AAPL）於本港時間周二凌晨發布了其「混合實境」（Mixed Reality，MR）頭戴式設備「Apple Vision Pro」，惟中港相關供應鏈股份周二普遍下挫。高盛看好Vision Pro的硬件及軟件長遠對蘋果生態帶來新增長，但短期的財務貢獻有限。

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Apple Vision Pro的公布，有2個超乎預期之處：

一、產品零售價格高達3,499美元起（折合港幣約27,400元），貴過高盛預期的3,000美元；

二、產品將於2024年初在美國發佈，未來還會涵蓋更多國家，遲過高盛預期的2023年尾見街。

高盛對於Vision Pro和相關應用生態系統的長期增長貢獻感到鼓舞，但預計在短期內，財務貢獻將受到限制，因為：

一、相對較高的零售價格可能會限制短期內的採用率；

二、之前的媒體報導稱Vision Pro可能僅能維持盈虧平衡；

三、用戶基礎較少，限制了附加服務收入的貢獻。

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市場短期未必看好Vision Pro，但高盛以上個蘋果新產品Apple Watch做例子，最初也被認為是一個「失敗品」，年銷量不到10萬，但現在每年出貨40至50萬隻，是當今領先的智能手錶。在高盛看來，Apple Vision Pro可以複製Apple Watch的產品生命周期：在一個新興類別中推出新產品，與現有競爭對手競爭，開始可能慢慢增長，但隨著不斷的新產品創新，不斷擴大用戶基礎。

另一個市場的悲觀看法，是現有的VR、AR設備在商業上未取得重大成功。但高盛相信蘋果有幾個區域的區別，有助公司在其他人失敗的地方取得成功，包括：

一、逾1.1億活躍iPhone用戶基礎以及在消費者硬件方面的成功記錄；

二、蘋果自身Apple Arcade、Apple Music、Fitness+、TV+等應用，加上現有第三方開發人員的深度生態系統，令蘋果有能力提供更具吸引力的VR、AR內容；

三、硬件功能更強大，可以實現更多超越VR耳機今天的主要用例（即遊戲）的應用程序和體驗。

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高盛預計Apple Vision Pro在2024年可銷售500萬部，2025年銷售800萬部，按2,100至2,450美元的批發價格，這將帶來12至17億美元的產品收入。彭博還報導稱，蘋果內部預期是在第一年實現毛利盈虧平衡，每年研發開支超過10億美元。

硬件收入以外，Apple Vision Pro還有助於推動VR、AR應用程序的增量支出，蘋果可以通過平台費獲得收益。產品還應該提高對幾個現有服務業務的需求，包括1P內容服務（例如音樂、健身+、電視+、遊戲中心）以及iCloud+。

招銀國際拆解受惠股

Apple Vision Pro作為蘋果最新科技結晶，自然一身都是寶藏。招銀國際預計顯示器、半導體和存儲器佔產品物料清單的50至60%，而光學、攝像頭傳感器是AR/VR體驗的關鍵元件。以下是AR/VR硬件/半導體供應鏈的主要受益者：

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