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百度催化劑：AI、智能雲

財金專欄 2023/06/07

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港股昨日先升後跌，但北水忽然瘋狂湧入，又忽然大逃亡，反映港股方向未明，要繼續上落走勢。而昨日隨大市輕微回落的百度集團（09888），首季業績顯示業務復甦，今年盈利有望錄得報復式增長外，人工智能、智能雲

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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市盈率 人工智能 無人駕駛 中共中央政治局 中國國務院 雲端 新能源 人民幣 板塊

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