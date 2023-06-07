百度催化劑：AI、智能雲 財金專欄 2023/06/07 分享： 分享： 港股昨日先升後跌，但北水忽然瘋狂湧入，又忽然大逃亡，反映港股方向未明，要繼續上落走勢。而昨日隨大市輕微回落的百度集團（09888），首季業績顯示業務復甦，今年盈利有望錄得報復式增長外，人工智能、智能雲 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水玩謝大市 還是大市玩謝北水（第四版） 2023/06/06 北水玩謝大市 還是大市玩謝北水（第四版） 中字股實力談 - 比電料復甦 重估有希望 2023/06/06 比電料復甦 重估有希望 中字股實力談 - 北水追貨恒指縮量彈 淡友重駐193之上（第四版） 2023/06/05 北水追貨恒指縮量彈 淡友重駐193之上（第四版） 中字股實力談 - 金價料上升 紫金最吸引 2023/06/03 金價料上升 紫金最吸引 中字股實力談 - 【港股不絶】港股4%升幅稱冠亞太 好友反攻過3關（第四版） 2023/06/02 【港股不絶】港股4%升幅稱冠亞太 好友反攻過3關（第四版） 市盈率 人工智能 無人駕駛 中共中央政治局 中國國務院 雲端 新能源 人民幣 板塊