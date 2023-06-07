百度催化劑：AI、智能雲

港股昨日先升後跌，但北水忽然瘋狂湧入，又忽然大逃亡，反映港股方向未明，要繼續上落走勢。而昨日隨大市輕微回落的百度集團（09888），首季業績顯示業務復甦，今年盈利有望錄得報復式增長外，人工智能、智能雲

...