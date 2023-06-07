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瑞士寶盛：中國互聯網高增長不再

財金專欄 2023/06/07

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中國互聯網行業的經營環境迎來新常態，新的監管制度已經落實，從綫上遊戲，到旅遊、廣告、電子商務等範疇，都將進入新常態，且表現亦為之分化。

在經歷了近三年的嚴格監管和新型冠狀病毒感染疫情挑戰後，中國互聯網行

...

撰文 : 麥豪冠 瑞士寶盛香港和中國股票分析師

欄名 : 名家觀點

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