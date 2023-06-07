瑞士寶盛：中國互聯網高增長不再 財金專欄 2023/06/07 分享： 分享： 中國互聯網行業的經營環境迎來新常態，新的監管制度已經落實，從綫上遊戲，到旅遊、廣告、電子商務等範疇，都將進入新常態，且表現亦為之分化。 在經歷了近三年的嚴格監管和新型冠狀病毒感染疫情挑戰後，中國互聯網行 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 麥豪冠 瑞士寶盛香港和中國股票分析師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞信陶冬：美國歐洲仍然需要加息 2023/06/06 瑞信陶冬：美國歐洲仍然需要加息 方瀛陸文達：中國長遠回報豐厚 2023/06/02 方瀛陸文達：中國長遠回報豐厚 瑞士百達：政經框架已變 資產配置要改 2023/06/01 瑞士百達：政經框架已變 資產配置要改 信銀國際：債券平衡組合風險 2023/05/31 信銀國際：債券平衡組合風險 瑞信陶冬：美通脹升温 六月料加息 2023/05/30 瑞信陶冬：美通脹升温 六月料加息 中國 經濟 銷售 人民幣 騰訊 廣告 微信 騰訊控股（00700） 股票