瑞士寶盛：中國互聯網高增長不再

中國互聯網行業的經營環境迎來新常態，新的監管制度已經落實，從綫上遊戲，到旅遊、廣告、電子商務等範疇，都將進入新常態，且表現亦為之分化。

在經歷了近三年的嚴格監管和新型冠狀病毒感染疫情挑戰後，中國互聯網行

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