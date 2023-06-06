炸魚薯條近百元 英國通脹驚人寫照 國際 22:43 2023/06/06 分享： 分享： 英國米芝蓮（Michelin）星級廚師兼電視節目主持Tom Kerridge在倫敦Harrods百貨公司設有餐廳，但一份炸魚薯條索價35英鎊（約341港元），當中薯條更只得8條，近日引起極大迴響，遭到不少網民狠批自視過高（pretentious）和荒謬（ridiculous）。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢 2023/06/05 英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢 英國息口加不停 再加3次定4次？ 2023/06/04 英國息口加不停 再加3次定4次？ 美斯難回歸巴塞 轉戰沙特成定局 2023/06/01 美斯難回歸巴塞 轉戰沙特成定局 美經濟仍過熱 債限協議助降溫 2023/05/31 美經濟仍過熱 債限協議助降溫 土耳其經濟一團糟 埃爾多安照連任 2023/05/30 土耳其經濟一團糟 埃爾多安照連任 你可能感興趣 英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢 23:17 2023/06/05 英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢 英國息口加不停 再加3次定4次？ 21:45 2023/06/04 英國息口加不停 再加3次定4次？ 美斯難回歸巴塞 轉戰沙特成定局 22:09 2023/06/01 美斯難回歸巴塞 轉戰沙特成定局 最新專欄文章 國金札記 - 英供樓負擔大增 延長按揭期成趨勢 今日 英供樓負擔大增 延長按揭期成趨勢 英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢 2023/06/05 英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢 國金札記 - 英國息口升不停 再加3次或4次？ 2023/06/05 英國息口升不停 再加3次或4次？ 英國息口加不停 再加3次定4次？ 2023/06/04 英國息口加不停 再加3次定4次？ 國金札記 - 美斯回歸巴塞難 轉戰沙特成定局 2023/06/02 美斯回歸巴塞難 轉戰沙特成定局 糧食供求 美食 網絡熱話 魚 米芝蓮 廚師 通脹 倫敦 英國