炸魚薯條近百元 英國通脹驚人寫照

英國米芝蓮（Michelin）星級廚師兼電視節目主持Tom Kerridge在倫敦Harrods百貨公司設有餐廳，但一份炸魚薯條索價35英鎊（約341港元），當中薯條更只得8條，近日引起極大迴響，遭到不少網民狠批自視過高（pretentious）和荒謬（ridiculous）。

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