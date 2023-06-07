訪京返港即出手 林定國重招禁「港獨歌」

「港獨歌曲」多次被當成「香港國歌」誤播，港府卻被指欠「法律武器」應對。律政司司長林定國上京後返港，即重手出招，祭出向法庭申請禁制令，禁絕包括網上平台散播此「港獨」歌曲。

習5月提國安 艱巨複雜加劇

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