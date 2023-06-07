訪京返港即出手 林定國重招禁「港獨歌」 財金專欄 2023/06/07 分享： 分享： 「港獨歌曲」多次被當成「香港國歌」誤播，港府卻被指欠「法律武器」應對。律政司司長林定國上京後返港，即重手出招，祭出向法庭申請禁制令，禁絕包括網上平台散播此「港獨」歌曲。 習5月提國安 艱巨複雜加劇 有熟悉 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首政策組專家 下周論高質量發展 2023/06/06 特首政策組專家 下周論高質量發展 有政戲 - 財爺請食榴槤 背後隱藏經濟玄機 2023/06/05 財爺請食榴槤 背後隱藏經濟玄機 有政戲 - 夏寶龍晤何永賢 對港房策有啟示？ 2023/06/02 夏寶龍晤何永賢 對港房策有啟示？ 有政戲 - 政府控煙決心大 多管齊下求達標 2023/06/01 政府控煙決心大 多管齊下求達標 有政戲 - 國家級智囊入專家組 助港府掌中央布局 2023/05/31 國家級智囊入專家組 助港府掌中央布局 香港 習近平 港區國安法 李家超 歌曲 國安法 律政司 葉劉淑儀 林定國 器官捐贈