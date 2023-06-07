買地起樓賣樓 走過8年

地產發展周期歷程長，亦要預計有一定的回本時間，中間或遇上不同的經濟變化。昨日有一個新盤發布售出最後一個單位，由投地至走到這一步，原來歷時8年。

昨日《經濟日報》地產站即時新聞報道，由萬科香港發展的屯門上

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