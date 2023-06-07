買地起樓賣樓 走過8年 財金專欄 2023/06/07 分享： 分享： 地產發展周期歷程長，亦要預計有一定的回本時間，中間或遇上不同的經濟變化。昨日有一個新盤發布售出最後一個單位，由投地至走到這一步，原來歷時8年。 昨日《經濟日報》地產站即時新聞報道，由萬科香港發展的屯門上 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 如果再放寬按揭 2023/06/06 如果再放寬按揭 專家樓論 - 內地客置業喜好排名 2023/06/05 內地客置業喜好排名 專家樓論 - 大銀行帶動增現金回贈抗加息 2023/06/03 大銀行帶動增現金回贈抗加息 專家樓論 - CHANEL首搶佔核心區地舖 2023/06/02 CHANEL首搶佔核心區地舖 專家樓論 - 1000萬元以下二手佔比重 2023/06/02 1000萬元以下二手佔比重 發展商 物業 屯門 萬科 屯門區 上源 恒基地產（00012） 新鴻基地產（00016） 遠東發展（00035） 富豪國際（00078）