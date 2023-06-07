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炸魚薯條近百元 英通脹驚人寫照

財金專欄 2023/06/07

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英國米芝蓮星級廚師兼電視節目主持Tom Kerridge，在倫敦Harrods百貨公司設有餐廳，但一份炸魚薯條索價35英鎊（約341港元），薯條更只得8條，遭不少網民狠批自視過高和荒謬。

對於平常較少機

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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