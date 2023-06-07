炸魚薯條近百元 英通脹驚人寫照 財金專欄 2023/06/07 分享： 分享： 英國米芝蓮星級廚師兼電視節目主持Tom Kerridge，在倫敦Harrods百貨公司設有餐廳，但一份炸魚薯條索價35英鎊（約341港元），薯條更只得8條，遭不少網民狠批自視過高和荒謬。 對於平常較少機 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 炸魚薯條近百元 英國通脹驚人寫照 2023/06/06 炸魚薯條近百元 英國通脹驚人寫照 國金札記 - 英供樓負擔大增 延長按揭期成趨勢 2023/06/06 英供樓負擔大增 延長按揭期成趨勢 英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢 2023/06/05 英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢 國金札記 - 英國息口升不停 再加3次或4次？ 2023/06/05 英國息口升不停 再加3次或4次？ 英國息口加不停 再加3次定4次？ 2023/06/04 英國息口加不停 再加3次定4次？ 英國 通脹 餐廳 美食 俄羅斯 烏克蘭 魚 戰爭 外賣 倫敦