炸魚薯條近百元 英通脹驚人寫照

英國米芝蓮星級廚師兼電視節目主持Tom Kerridge，在倫敦Harrods百貨公司設有餐廳，但一份炸魚薯條索價35英鎊（約341港元），薯條更只得8條，遭不少網民狠批自視過高和荒謬。

對於平常較少機

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