曾淵滄：中特估可再翻炒（一文看清）

一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法：

曾淵滄：中特估可再翻炒

本周三是美國聯儲局議息的日子，不加息的可能性很高，股市再繼續反彈的可能性也很高。

早前越秀地產 （00123） 供股，竟跌破供股價，當時我建議大家撈底，理由是大股東承諾以每股9元供股，9元肯定是大股東眼中的超值價。結果越秀地產不但成功供股，還超額認購，說明有大戶認為9元是理想的增持價。

越秀完成供股後，手上持有100多億元現金，是所有內房股中最強的一隻，倒是其他國企內房股都有供股的陰影。這會使到其他國企內房股的股東考慮換股，轉持越秀地產。

聯儲局不加息的可能性很高，股市有條件再繼續反彈，高息股及傳統收息股都有條件繼續受追捧。

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曾淵滄：不妨小注挾空倉

整個五月份，港股不斷下跌，估計累積大量沽空盤。 上星期我向大家建議除了小米 （01810） 與越秀地產 （00123） 之外，暫時不該撈底，仍然該繼續持有優質收息股為主。

不過，股市變化很大，隨着美國參眾兩院通過暫停執行國債上限的法案。上周五港股就出現挾淡倉的行動，整個五月份，港股一路下跌，符合了傳媒喜歡談說的五窮月的話題，於是累積了大量的空倉。

因此，現在不妨小注加入挾空倉的遊戲。

再重申一次，上星期五急升，屬挾淡倉的可能性較高，股市仍有一些潛在的暗湧要小心。

美國共和黨願意讓拜登政府無限制的發行新國債，條件是拜登答應收緊社會福利的領取條件，這會使到窮人沒錢消費、製造衰退的壓力，如果美國出現衰退，全世界都有問題，世界工廠的出口也會減少，不可能不影響股價。

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曾淵滄：高息仍是最佳策略

近兩周，全球股市都面對調整，原因之一是股價升幅多了，出現套利回吐；理由之二是企業近日公布的2022年業績皆不理想。不過，調整是一個好機會讓高息股恢復高息，增加吸引力。

去年年底，當內地放寬防疫措施並全面通關後，股市回升，其中消費股表現最好，紛紛創52周新高。不過，近期市場似乎感受到內地經濟增長已放緩，於是消費股股價也從高位回跌，消費股指的是運動服飾、鞋子、啤酒。

股價回跌的可能原因是，近日這類消費股公布的2022年業績並不理想。以往績來計算PE值都偏高，再加上派息也不理想，股價炒了一輪後就出現回吐壓力。

內地經濟復甦是肯定的，消費股股價因去年業績不理想而出現調整不是壞事，是提供機會讓大家慢慢收集，耐心地等待下一次公布業績帶來的喜訊。

高息股受追捧

過去一段日子，高息股受到追捧，股價上升。但股價升也意味着股息率跌，高息股也逐漸失去高息的吸引力，於是股價也從高位回吐，這也是好事。股價回吐意味着可以恢復成為高息股，中移動 （00941） 、中電信 （00728） 是最佳代表。

實際上，中移動、中電信及中聯通 （00762） 的管理層，近日都刻意同時增加派息。很明顯，這應是中央政府的指示，也就是說這是新的國策。

有能力派息者增加派息可以協助推高股價，股價上升可以製造財富效應，人們在財富上升之時會增加消費，有助經濟進一步復甦。全力拼經濟是李強這位新總理目前的第一任務，因此趁股價回吐，股息率回升至大家自己認為是不錯的水平時，不妨開始收集。

美國聯儲局在短期內不會減息，但也不會再加息，因此，買高息股收息仍然是最佳策略。

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曾淵滄：滙豐派息增吸引力

幾乎很肯定的，加息周期已結束，但是，減息周期仍然不會在短期內出現。因此，市場仍得面對一段高息時期，不派高息的股仍然無吸引力。

5月3日美國聯儲局加息後，這一輪的加息周期很可能是尾聲了，不再加息。但是，不再加息暫時也不會減息。因此，美國國債問題依然無法解決。所有派低息的股依然會遭到拋售，讓股價下跌來扯高股息率，恢復吸引力。

近日滙豐 （00005） 決定恢復派季息，派息每股0.1美元，與2016年至2019年疫前的派息金額一樣。希望全年派息也能夠與當年相同，即全年派息0.51美元，約4港元，這才能在高息環境下提供足夠的吸引力，托住股價於現水平。

如果美國能在今年年底開始減息，那就更加理想，滙豐就會成為高息股，增加吸引力。滙豐派高息，滙豐大股東平保 （02318） 也得益，平安持有滙豐，相信是策略性投資，不會輕易賣掉。

持有任何股票，如果沒有打算賣掉，唯一的收益就是收股息，所以前陣子滙豐不派息時，平保也倒楣。現在滙豐派高息，平保也得益。

內險業務加快復甦

實際上，內地保險業務在解除防疫措施後，已快速恢復。近日平保公布一季度業績，淨利增長49%，多家大行馬上發表報告追捧。股價回升，市值再升上萬億水平。不單是平保如此，最傳統的國企老大保險股國壽 （02628） 上周股價也創52周新高。中國保險業正在全面復甦。

疫情之下，許多行業生意慘淡，但是，清潔、環保的工作不能放鬆。因此，近日公布業績的碧瑤 （01397） 就交出一份極佳的2022年業績，收益增長40.8%，純利更是飛漲3.2倍。手頭合約高達36億元，是去年收益的2倍，保證了未來數年的收益。

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