曾淵滄：港股處牛市調整期（一文看清）

一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法：

曾淵滄：港股處牛市調整期

港股走勢不佳，不過，有理由相信去年10月底恒指在15000點已找到支持，新牛市從那個時候開始，目前只不過是牛市的調整期。

許多人在討論恒指幾時會跌破18000點，跌破後支持位在哪裏？比較之下，港股是遠遠比不上美股，其中一個原因是港息在美息上升初期沒有緊跟美息上升，是近一段日子港息才突然上升，追上美息。

港息上升為各行各業，特別是房地產業帶來巨大的壓力。調整期間偶爾也有反彈，反彈的理由是市場莫名其妙地出現一股憧憬，憧憬中國中央政府會出手救市。結果，等了一天又一天，中央沒有出手救市。為甚麼不救，一個可能的原因是救市的結果，可能導致民間的儲蓄再度流入房地產市場。

人幣貶值利淡港股

人民幣貶值也是港股下跌的壓力之一。今日港股所代表的企業，大部分在內地都有業務，賺取人民幣的業務換算成港元之後，少了，錢賺「少」了，股價自然受到影響。

不過，港息上升會使到香港的銀行賺取更多的錢，特別是大銀行，銀行同業拆息主要就是大銀行借錢給小銀行。因此，今年恒指表現雖不佳，但是滙豐 （00005） 股價依然不斷地創新高。滙豐股價上升另一個更強有利的原因是，滙豐有20億美元的資金在進行回購，回購就是最佳的托價行動，保住股價不下跌。

去年，時任國務院總理李克強多次說中央政府不會採用大水漫灌的方法來救經濟。今年，國務院總理李強不再講這句話。但至今仍看不出，中央會採用大水漫灌的方法救經濟。這也說明，中央政府仍然認為，今年的經濟增長率仍會理想。

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曾淵滄：AI熱潮 巨頭受惠

恒指從6月2日挾淡倉開始反彈，反彈幅度已經比上一個反彈浪強，主要原因是聯儲局終於停止加息，內地政府也正出手救市，加上美國在狂炒AI概念股。

恒指在5月31日創出18044點的近期低位後，踏入6月就反覆回升，先是6月2日挾淡倉，之後就是反覆穩步再上升，升幅已比3月時的反彈浪強。

聯儲局已開始停止加息，雖然不意外地仍然口硬，說還可能加息，並預測今年會再加息兩次，合共再加0.5厘。但是，估計已沒有多少投資者相信。

一般認為，聯儲局官員有責任說仍會加息，目的是不希望股市大幅炒起導致通脹率回升。官員們相信股市大幅上升會帶來財富效應，推動消費，從而推高通脹。

美國的納指與標普500指數都已創出一年新高，道指也接近一年新高，其中AI概念股炒得火熱。多隻概念股不但創出歷史高價，與半年前比較，更是處於狂升之勢。

微軟（美：MSFT）注資100多億美元入ChatGBP的母公司OpenAI後，自己本身的市值上升1萬多億美元。從這個角度來看，回報率100倍。開發AI芯片的Nvidia（美：NVDA）市值破1萬億美元，股價上升3倍，AI概念股在美國已掀起熱炒....

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曾淵滄：中特估可再翻炒

本周三是美國聯儲局議息的日子，不加息的可能性很高，股市再繼續反彈的可能性也很高。

早前越秀地產 （00123） 供股，竟跌破供股價，當時我建議大家撈底，理由是大股東承諾以每股9元供股，9元肯定是大股東眼中的超值價。結果越秀地產不但成功供股，還超額認購，說明有大戶認為9元是理想的增持價。

越秀完成供股後，手上持有100多億元現金，是所有內房股中最強的一隻，倒是其他國企內房股都有供股的陰影。這會使到其他國企內房股的股東考慮換股，轉持越秀地產。

聯儲局不加息的可能性很高，股市有條件再繼續反彈，高息股及傳統收息股都有條件繼續受追捧。

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曾淵滄：不妨小注挾空倉

整個五月份，港股不斷下跌，估計累積大量沽空盤。 上星期我向大家建議除了小米 （01810） 與越秀地產 （00123） 之外，暫時不該撈底，仍然該繼續持有優質收息股為主。

不過，股市變化很大，隨着美國參眾兩院通過暫停執行國債上限的法案。上周五港股就出現挾淡倉的行動，整個五月份，港股一路下跌，符合了傳媒喜歡談說的五窮月的話題，於是累積了大量的空倉。

因此，現在不妨小注加入挾空倉的遊戲。

再重申一次，上星期五急升，屬挾淡倉的可能性較高，股市仍有一些潛在的暗湧要小心。

美國共和黨願意讓拜登政府無限制的發行新國債，條件是拜登答應收緊社會福利的領取條件，這會使到窮人沒錢消費、製造衰退的壓力，如果美國出現衰退，全世界都有問題，世界工廠的出口也會減少，不可能不影響股價。

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【訂閱成為訂戶】10月/元試訂價最後倒數

曾淵滄：高息仍是最佳策略

近兩周，全球股市都面對調整，原因之一是股價升幅多了，出現套利回吐；理由之二是企業近日公布的2022年業績皆不理想。不過，調整是一個好機會讓高息股恢復高息，增加吸引力。

去年年底，當內地放寬防疫措施並全面通關後，股市回升，其中消費股表現最好，紛紛創52周新高。不過，近期市場似乎感受到內地經濟增長已放緩，於是消費股股價也從高位回跌，消費股指的是運動服飾、鞋子、啤酒。

股價回跌的可能原因是，近日這類消費股公布的2022年業績並不理想。以往績來計算PE值都偏高，再加上派息也不理想，股價炒了一輪後就出現回吐壓力。

內地經濟復甦是肯定的，消費股股價因去年業績不理想而出現調整不是壞事，是提供機會讓大家慢慢收集，耐心地等待下一次公布業績帶來的喜訊。

高息股受追捧

過去一段日子，高息股受到追捧，股價上升。但股價升也意味着股息率跌，高息股也逐漸失去高息的吸引力，於是股價也從高位回吐，這也是好事。股價回吐意味着可以恢復成為高息股，中移動 （00941） 、中電信 （00728） 是最佳代表。

實際上，中移動、中電信及中聯通 （00762） 的管理層，近日都刻意同時增加派息。很明顯，這應是中央政府的指示，也就是說這是新的國策。

有能力派息者增加派息可以協助推高股價，股價上升可以製造財富效應，人們在財富上升之時會增加消費，有助經濟進一步復甦。全力拼經濟是李強這位新總理目前的第一任務，因此趁股價回吐，股息率回升至大家自己認為是不錯的水平時，不妨開始收集。

美國聯儲局在短期內不會減息，但也不會再加息，因此，買高息股收息仍然是最佳策略。

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曾淵滄：滙豐派息增吸引力

幾乎很肯定的，加息周期已結束，但是，減息周期仍然不會在短期內出現。因此，市場仍得面對一段高息時期，不派高息的股仍然無吸引力。

5月3日美國聯儲局加息後，這一輪的加息周期很可能是尾聲了，不再加息。但是，不再加息暫時也不會減息。因此，美國國債問題依然無法解決。所有派低息的股依然會遭到拋售，讓股價下跌來扯高股息率，恢復吸引力。

近日滙豐 （00005） 決定恢復派季息，派息每股0.1美元，與2016年至2019年疫前的派息金額一樣。希望全年派息也能夠與當年相同，即全年派息0.51美元，約4港元，這才能在高息環境下提供足夠的吸引力，托住股價於現水平。

如果美國能在今年年底開始減息，那就更加理想，滙豐就會成為高息股，增加吸引力。滙豐派高息，滙豐大股東平保 （02318） 也得益，平安持有滙豐，相信是策略性投資，不會輕易賣掉。

持有任何股票，如果沒有打算賣掉，唯一的收益就是收股息，所以前陣子滙豐不派息時，平保也倒楣。現在滙豐派高息，平保也得益。

內險業務加快復甦

實際上，內地保險業務在解除防疫措施後，已快速恢復。近日平保公布一季度業績，淨利增長49%，多家大行馬上發表報告追捧。股價回升，市值再升上萬億水平。不單是平保如此，最傳統的國企老大保險股國壽 （02628） 上周股價也創52周新高。中國保險業正在全面復甦。

疫情之下，許多行業生意慘淡，但是，清潔、環保的工作不能放鬆。因此，近日公布業績的碧瑤 （01397） 就交出一份極佳的2022年業績，收益增長40.8%，純利更是飛漲3.2倍。手頭合約高達36億元，是去年收益的2倍，保證了未來數年的收益。

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