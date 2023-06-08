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光大證券：港股估值陷歷史底 關注海外風險

研究報告 20:07 2023/06/08

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港股在18000點水平回升，惟幾日仍受制於19500點關口，未能突破。對於港股的前景，光大證券認為，現時港股估值回落到歷史低位，港股吸引力逐步凸顯。不過港股短期走向，仍須視乎美國聯儲局的加息取向。

對於港股，光大證券指出，由於流動性壓制因素邊際減弱，港股有望迎來佈局時點。自從美國聯儲局加息步入尾聲，前期加息的累積效應繼續釋放，下半年經濟壓力將更加明顯，美國經濟預計將出現溫和衰退，中國資產有望成為避險資產，有望迎來外資回流。

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美經濟或現溫和衰退 港股或有波動回調風險

結合當前的低估值水平，港股吸引力逐步凸顯。不過仍需關注海外風險因素對股市的衝擊，美國本月強勁的就業資料可能加高市場對美聯儲6月進一步加息的預期，加之美國經濟將出現溫和衰退，港股可能面臨波動回檔風險。

在行業方面，光大證券認為港股消費行業有望上行。本港4月的零售業總銷貨價值達347億元，按年上升15%，與2022 年同期相比，2023年前4月總銷貨價值的臨時估計上升21.7%。今年首4個月訪港旅客量達730萬，首季香港本地GDP 按年升2.7%，首季總銷貨價值按年增長2成，可見經濟明顯改善。

留意消費及AI相關股

在政策方面，中國一直將消費作為經濟工作的主要內容，增強消費能力，改善消費條件，創新消費場景。今年以來更是出台一系列政策檔，致力於恢復和擴大消費。展望未來，消費市場有望在政策利好下迎來新一輪上行周期，應關注食品飲料、旅遊、交運等消費領域。

除了消費股，光大亦認為人工智慧行業再次迎來政策利好。鼓勵人工智慧企業在境內外多層次資本市場開展股權融資。由此可見，人工智慧行業又迎政策利好，隨著AI技術的不斷發展，科技行業將在未來全球技術產業投資中持續引領市場，人工智慧行業有望上行。

光大證券建議關注的板塊，包括「一帶一路」主題相關板塊，建議關注建築裝飾、石油石化、銀行、煤炭等行業。另外，消費復甦仍將是全年的核心主綫，建議關注業績穩健或業績持續改善的大消費領域。此外，受惠於技術進步、政策利好的人工智慧行業。

報告來源：光大證券

編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路找

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