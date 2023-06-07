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洪灝：中國經濟是需要高強度刺激

財金猛人追蹤 13:42 2023/06/07

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對冲基金GROW思睿集團首席經濟學家洪灝與瑞士寶盛銀行於日前進行月度對話，分別探討中國經濟周期的看法。

洪灝認為，現在中國經濟是需要高強度刺激，但是第二季還在觀察期，「第二季觀察觀察第一季所釋放出來的天然流動性，所以第二季可能數據還是很差，很難看到經濟進一步刺激增長。」他指出，目前中國消費存在兩方面問題：（1）中國消費佔經濟增速少；（2）疫情下支出增速大，導致中國居民對國內消費前景信心不足。

    點擊圖片放大

他指出：「第一、中國消費佔國內生產總值（GDP）增長太少，佔三分之一左右，而海外佔80%；第二、新冠疫情期間的收入與支出增速兩者比較，支出的增速多過收入的增速最大的一次，所以青少年失業率超過百分之二十，反映大眾消費是有限的，在這個情況下刺激買房子，有些不設實際，因居民對前景信心不大，收入銳減等各樣問題困擾中國老百姓。」

此外，洪灝續指下游不行，上游因海外出口邊際需求增速放緩，所以中國採購經理人指數（PMI）如玻璃、銅及鐵礦等製造業相關價格出現不同程度下滑。他說：

下游不行、上游又不行，這樣的局面如沒有突破位，你必須改變一些東西。

……更多內容，用戶請登入。

來源：洪灝與瑞士寶盛銀行月度對話
編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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