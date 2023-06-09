洪灝：中國經濟要高強度刺激（第二版 新增內房觀點）

對冲基金GROW思睿集團首席經濟學家洪灝，與瑞士寶盛銀行於日前進行月度對話，分別探討中國經濟周期的看法：

房地產市場處反彈局面

自去年房地產銷售的情況已說明，內地政府繼續刺激房地產的邊際效用其實已大不如前，洪灝指目前房地產市場處於基礎反彈局面。

他表示：「2021年中國商品房銷售額約達18億元（人民幣，下同），2022年可以不到12萬億元（官方數據），按此區間下去，今年房地產銷售額可能更少，可能10萬億元也賣買不出去，原因是大家也買了很多年，如房價不漲大家不會買，房價亦漲不下去，市場供需平衡以及二手房成交量非常大。」若房地產銷售與庫存相比，今年二手房庫存需要3年以上才能消耗。

另外，他認為房價不漲、失業率問題會影響均影響房地產市場偏弱情況。至於被問到中國復甦經濟是否不一定要靠房地產市場時，洪灝強調，

房地產佔比、房地產產業鏈強，如房地產可以起來，中國經濟也可以起來。

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第一版

中國消費

對冲基金GROW思睿集團首席經濟學家洪灝與瑞士寶盛銀行於日前進行月度對話，分別探討中國經濟周期的看法。

洪灝認為，現在中國經濟是需要高強度刺激，但是第二季還在觀察期，「第二季觀察觀察第一季所釋放出來的天然流動性，所以第二季可能數據還是很差，很難看到經濟進一步刺激增長。」他指出，目前中國消費存在兩方面問題：

（1）中國消費佔經濟增速少； （2）疫情下支出增速大，導致中國居民對國內消費前景信心不足。

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他指出：「第一、中國消費佔國內生產總值（GDP）增長太少，佔三分之一左右，而海外佔80%；第二、新冠疫情期間的收入與支出增速兩者比較，支出的增速多過收入的增速最大的一次，所以青少年失業率超過百分之二十，反映大眾消費是有限的，在這個情況下刺激買房子，有些不設實際，因居民對前景信心不大，收入銳減等各樣問題困擾中國老百姓。」

此外，洪灝續指下游不行，上游因海外出口邊際需求增速放緩，所以中國採購經理人指數（PMI）如玻璃、銅及鐵礦等製造業相關價格出現不同程度下滑。他說：

下游不行、上游又不行，這樣的局面如沒有突破位，你必須改變一些東西。

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來源：洪灝與瑞士寶盛銀行月度對話

編輯：鍾采餘

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