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曾淵滄 授唔等錢使的投資推介

財金猛人追蹤 18:51 2023/06/09

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港股近日有所反彈，重上19000點水平，不過，大市氣氛未算熱烈。

曾淵滄早前接受《Money Times》專訪時表示，港交所 （00388） 股價表現偏弱，主要因為大市成交量低、欠缺大型新股上市。

「港交所波幅好大，好似航運股咁，當大市開始旺，港交所先會大升。」

他續指，港股而家屬於低潮，所以港交所股價表現明顯較今年1月時弱，他建議投資者決定是否買入股票時要考慮自己的承受能力。「如果唔等錢洗，有耐性等港股明顯轉勢嘅，先買少少港交所。」

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另一方面，恒指上周五急升逾700點，其後重上19000點水平，曾淵滄認為，股市仍有一些潛在的暗湧要小心，如美國在今年稍後進入衰退的話，將對全球經濟帶來影響，屆時將無可避免影響投資氣氛。

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

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