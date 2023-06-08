美國聯儲局在2023年5月宣布加息0.25厘，聯邦基金指標利率區間上調到5至5.25厘（點擊圖片放大）。這是聯儲局連續第十次上調，亦是自2007年8月以來的最高水平（點擊圖片放大）。隨着各國央行持續加息，其影響逐漸有迹可尋。

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利率高企已令經濟活動轉弱，製造業活動（尤其在歐洲及亞洲）呈下降趨勢。不過，由於家庭住戶的支出模式逐漸恢復至疫情前的水平，服務業亦得以持續復甦。

環球國內生產總值增長在2022年為2.8%，而在施羅德投資的最新預測中，已將2023年的環球國內生產總值增長預測，由此前預測的2%上調到2.4%（點擊圖片放大）；並同時將2024年的經濟增長預測，由此前預測為2.2%下調到1.9%。

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由於美國的經濟增長預測有所提升，而上調了2023年的美國經濟增長預測。美國家庭住戶支出更具彈性，使企業能透過上調價格將成本轉嫁至消費者身上，同時企業亦能繼續招聘人手，從而鞏固穩健的勞動力市場。

美國經濟衰退預測推遲一季

與此同時，我們預料美國將於......

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