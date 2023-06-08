  • 28°C
香港時間 : 2023608日 (週四) 07:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國經濟「信心陷阱」 花旗拆局點救 幾時救

研究報告 07:00 2023/06/08

分享：

分享：

中國最新經濟數據又遜預期，經以美元計的5月出口按年跌7.5%，創四個月最大跌幅且遠遜市場預期，為國內經濟疲弱的景象再添一筆。花旗指出，中國將踩入「信心陷阱」，逆周期措施必須更加積極，以防止經濟疲弱的預期自我實現。

「信心陷阱」是指經濟內的持分者對經濟前景缺乏信心，從而對財富管理採取保守做法，如家庭增加儲蓄、企業削減投資等。而他們花錢減少，經濟缺乏動力，就會使經濟衰退由預期化為現實。

    點擊圖片放大
    +2

中國經濟數據繼續疲弱，花旗指市場對中央行動的關注已經由「救唔救」變為「點樣救」，問題更多的是中央政策工具箱上有什麼選擇。花旗估計，一個以房地產為重點的適度刺激計劃既可能也是合理的，有助避免中國陷入信心陷阱：

    點擊圖片放大
    +2

5招可救內房

隨著二手房供應增加及一手房市場交易降溫，居民情緒可能會迅速惡化，有指標顯示5月份居民提早償還房貸。花旗認為，中央需要更多努力來阻止內房行業下行螺旋，整體政策調調可能從「穩樓市」轉向「謹慎刺激」：

一、跟隨中期借貸便利（MLF）和/或貸款市場報價利率（LPR）的降息，進一步降低按揭利率；

二、進一步加強對開發商的融資支持；

三、降低二手房的首付比例，以支持有兩個或以上孩子的家庭的升級需求，特別是在非核心區域。

四、全國範圍降低首付比例（成數較低）；

五、放寬核心城市的購房限制（成數較低）。

貨幣政策要用得其所

無論是降息還是結構性貨幣政策工具都可以作為重振信心的信號。花旗預計：

 ；

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！ 現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...

撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

美經濟具韌性 推升加息預期（第三版）
今日
美經濟具韌性 推升加息預期（第三版）
券商教路：大跌靠中特估 大升望科網股
2023/06/07
券商教路：大跌靠中特估 大升望科網股
蘋果出頭盔 受惠股反彈 券商分析前景
2023/06/07
蘋果出頭盔 受惠股反彈 券商分析前景
大摩薦5股 龍頭啤酒股潛在升幅達52%
2023/06/07
大摩薦5股 龍頭啤酒股潛在升幅達52%
券商：布局港股好時機 薦三大板塊
2023/06/07
券商：布局港股好時機 薦三大板塊
經濟衰退 大行報告 中國市場 財政政策 經濟數據表現 人大政協兩會 PSL MLF 遜於預期 中共中央政治局

上一篇文章

一級市場投融資對港股的啓示

下一篇文章

美經濟具韌性 推升加息預期（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美經濟具韌性 推升加息預期（第三版）
美經濟具韌性 推升加息預期（第三版）
美緊縮幣策作用漸現
美緊縮幣策作用漸現
蘋果出頭盔 受惠股反彈 券商分析前景
蘋果出頭盔 受惠股反彈 券商分析前景
港公務員加薪23/24 要追通脹 追GDP增速（第三版）
港公務員加薪23/24 要追通脹 追GDP增速（第三版）
光大證券：港股估值回落至歷史底 關注海外風險
光大證券：港股估值回落至歷史底 關注海外風險
摩通：如沒具體寬房市措施 料是次升浪屬短暫（持續更新）
摩通：如沒具體寬房市措施 料是次升浪屬短暫（持續更新）