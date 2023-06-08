中國經濟「信心陷阱」 花旗拆局點救 幾時救

中國最新經濟數據又遜預期，經以美元計的5月出口按年跌7.5%，創四個月最大跌幅且遠遜市場預期，為國內經濟疲弱的景象再添一筆。花旗指出，中國將踩入「信心陷阱」，逆周期措施必須更加積極，以防止經濟疲弱的預期自我實現。

「信心陷阱」是指經濟內的持分者對經濟前景缺乏信心，從而對財富管理採取保守做法，如家庭增加儲蓄、企業削減投資等。而他們花錢減少，經濟缺乏動力，就會使經濟衰退由預期化為現實。

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中國經濟數據繼續疲弱，花旗指市場對中央行動的關注已經由「救唔救」變為「點樣救」，問題更多的是中央政策工具箱上有什麼選擇。花旗估計，一個以房地產為重點的適度刺激計劃既可能也是合理的，有助避免中國陷入信心陷阱：

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5招可救內房

隨著二手房供應增加及一手房市場交易降溫，居民情緒可能會迅速惡化，有指標顯示5月份居民提早償還房貸。花旗認為，中央需要更多努力來阻止內房行業下行螺旋，整體政策調調可能從「穩樓市」轉向「謹慎刺激」：

一、跟隨中期借貸便利（MLF）和/或貸款市場報價利率（LPR）的降息，進一步降低按揭利率；

二、進一步加強對開發商的融資支持；

三、降低二手房的首付比例，以支持有兩個或以上孩子的家庭的升級需求，特別是在非核心區域。

四、全國範圍降低首付比例（成數較低）；

五、放寬核心城市的購房限制（成數較低）。

貨幣政策要用得其所

無論是降息還是結構性貨幣政策工具都可以作為重振信心的信號。花旗預計：

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