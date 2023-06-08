一級市場投融資啓示：中國經濟有韌勁

2020年11月3日，螞蟻集團被叫停上市，其母公司阿里巴巴 （09988） 股價隨即在300元水平見頂。港股延至3個月後先見頂，2021年2月恒指最高見31183，恒生科技指數最高見11001。當其時，有幾個數據令人印象深刻，就是2020年中國經濟首次突破100萬億元人民幣，而恒大 （03333） 的負債高達2萬億元人民幣。然而，以房企負債推動經濟增長的模式已告終，2021年1月1日國家實施「三條紅綫」以限制高負債擴張。

過去兩年，在反科網龍頭壟斷和遏制房企舉債擴張的政策下，港股走勢如江河日下，阿里巴巴由接近最高位300元水平跌到2022年10月的60.25元，跌幅達80%；恒指由最高31183跌至2022年10月的14597，跌幅逾50%，現時反彈至19000水平。港股未來走勢，反彈的持續動力必然與中國經濟强弱有關，在政策沒有重大改變前，投資者不妨參考一級市場投融資數據，思考港股動力和板塊選取。

集成電路投資最火

整體來看，國內投融資交易仍舊低迷。除2022年Q3交易事件數量略有上升之外，其餘季度持續走低，由2022年Q1的1636起事件降至2023年Q1的1026起事件。而從投融資交易金額來看，盡管與去年同期相比仍有差距，不過已在緩慢提升，已由2022年Q2的1794億元（人民幣‧下同）提升至2023年Q1的1995億元，反映中國經濟有韌勁，有潛力。

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集成電路為最火投資賽道，連續5個季度排名第一，5個季度投融資交易總量為809起；其次為生物技術和製藥，連續3個季度排名第二，5個季度投融資交易總量為547起；緊接着為新能源/新材料，5個季度投融資交易總量為432起。醫療器械較為穩定，連續5個季度排名第4。2023年Q1投融資熱門賽道依次為集成電路（118起）、生物技術和製藥（104起）、新能源/新材料（92起）、醫療器械（63起）、餐飲業（38起）。

湖南裕能是國內主要的鋰離子電池正極材料供應商，目前以磷酸鐵鋰為主，主要應用於動力電池、儲能電池等鋰離子電池的製造，最終應用於新能源汽車、儲能等領域。上海有色網數據顯示，磷酸鐵鋰（動力型）市場含稅均價2022年15.68萬元/噸，較2021年均價6.01萬元/噸大幅增長。受益於近兩年新能源汽車及儲能相關產業鏈的火爆，帶動上游供應商定單業務增加，公司加快產能建設，2021年、2022年湖南裕能營收呈倍數級增長迅速，預計2025年將建成產能75.1萬噸，全部建成後產能達89.3萬噸。

職業教育增長迅速

粉筆 （02469） 是一家新銳的職業教育品牌，2019至2021年營收增長迅速，2021年正價課付費人次同比增長44.4%，達到260萬人次。2022年，粉筆培總營收28.1億元；在綫培訓收入佔比為50.4%，較2021年的40.7%有所增加，主要是綫下培訓收入大幅減少所致。團隊規模上，2022年上半年粉筆共有7388名員工，其中講師人數為3796名，較去年同期減少了近一半。在2021年2月，粉筆獲得了一輪3.9億美元的A輪融資，投資方包括騰訊 （00700） 等。

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