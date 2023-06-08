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美國打壓中國 半導體業堪憂

財金專欄 2023/06/08

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中美角力不斷，半導體更是主戰場，美國拉攏盟友對中國的半導體發展施加種種壁壘，隨着上游的設備和資源使用日益受到限制，這樣對中國乃至亞洲地區的半導體行業生態都產生了偌大的影響。

在全球需求疲軟和地緣政治緊張

...

撰文 : 艾西亞（AliciaGarcía-Herrero） 法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家

欄名 : 名家觀點

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