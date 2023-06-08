美國打壓中國 半導體業堪憂 財金專欄 2023/06/08 分享： 分享： 中美角力不斷，半導體更是主戰場，美國拉攏盟友對中國的半導體發展施加種種壁壘，隨着上游的設備和資源使用日益受到限制，這樣對中國乃至亞洲地區的半導體行業生態都產生了偌大的影響。 在全球需求疲軟和地緣政治緊張 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 艾西亞（AliciaGarcía-Herrero） 法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞士寶盛：中國互聯網高增長不再 2023/06/07 瑞士寶盛：中國互聯網高增長不再 瑞信陶冬：美國歐洲仍然需要加息 2023/06/06 瑞信陶冬：美國歐洲仍然需要加息 方瀛陸文達：中國長遠回報豐厚 2023/06/02 方瀛陸文達：中國長遠回報豐厚 瑞士百達：政經框架已變 資產配置要改 2023/06/01 瑞士百達：政經框架已變 資產配置要改 信銀國際：債券平衡組合風險 2023/05/31 信銀國際：債券平衡組合風險 中國 經濟 美國 銷售 遊戲 電動車 地緣政治 中國市場 全球化 台積電