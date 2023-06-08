IP商業化 閱文高增長 財金專欄 2023/06/08 分享： 分享： 港股昨日縮量上升，市場焦點或由美國加息轉移到中美關係，憧憬自然有助大市反彈。而閱文集團（00772）業務同樣值得憧憬，尤其知識產權（IP）商業化在提升價值的同時，業績也可以恢復高增長，估值自然可以被重 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股縮量現買入訊號 信得過 信不過？（第四版） 2023/06/07 港股縮量現買入訊號 信得過 信不過？（第四版） 中字股實力談 - 百度催化劑：AI、智能雲 2023/06/07 百度催化劑：AI、智能雲 中字股實力談 - 北水玩謝大市 還是大市玩謝北水（第四版） 2023/06/06 北水玩謝大市 還是大市玩謝北水（第四版） 中字股實力談 - 比電料復甦 重估有希望 2023/06/06 比電料復甦 重估有希望 中字股實力談 - 北水追貨恒指縮量彈 淡友重駐193之上（第四版） 2023/06/05 北水追貨恒指縮量彈 淡友重駐193之上（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 知識產權 旗形 閱文集團（00772） 掌閱科技（滬：603533） 人民幣 板塊