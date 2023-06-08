IP商業化 閱文高增長

港股昨日縮量上升，市場焦點或由美國加息轉移到中美關係，憧憬自然有助大市反彈。而閱文集團（00772）業務同樣值得憧憬，尤其知識產權（IP）商業化在提升價值的同時，業績也可以恢復高增長，估值自然可以被重

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