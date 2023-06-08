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IP商業化 閱文高增長

財金專欄 2023/06/08

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港股昨日縮量上升，市場焦點或由美國加息轉移到中美關係，憧憬自然有助大市反彈。而閱文集團（00772）業務同樣值得憧憬，尤其知識產權（IP）商業化在提升價值的同時，業績也可以恢復高增長，估值自然可以被重

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 知識產權 旗形 閱文集團（00772） 掌閱科技（滬：603533） 人民幣 板塊

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