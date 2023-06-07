沙特大舉投資體育 背後肯定有陰謀？ 國際 22:59 2023/06/07 分享： 分享： 近日體壇的熱門新聞，幾乎全部離不開沙特阿拉伯。惟沙特於體壇的一連串大動作，背後同樣肩負國家級政治任務，就是全力改變海外對沙特的固有形象，變相是一種洗白工程，甚至有學者稱為「Sportswashing」。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 炸魚薯條近百元 英國通脹驚人寫照 今日 炸魚薯條近百元 英國通脹驚人寫照 英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢 2023/06/05 英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢 英國息口加不停 再加3次定4次？ 2023/06/04 英國息口加不停 再加3次定4次？ 美經濟仍過熱 債限協議助降溫 2023/05/31 美經濟仍過熱 債限協議助降溫 土耳其經濟一團糟 埃爾多安照連任 2023/05/30 土耳其經濟一團糟 埃爾多安照連任 你可能感興趣 炸魚薯條近百元 英國通脹驚人寫照 今日 20:12 炸魚薯條近百元 英國通脹驚人寫照 英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢 23:17 2023/06/05 英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢 英國息口加不停 再加3次定4次？ 21:45 2023/06/04 英國息口加不停 再加3次定4次？ 最新專欄文章 炸魚薯條近百元 英國通脹驚人寫照 今日 炸魚薯條近百元 英國通脹驚人寫照 國金札記 - 炸魚薯條近百元 英通脹驚人寫照 今日 炸魚薯條近百元 英通脹驚人寫照 國金札記 - 英供樓負擔大增 延長按揭期成趨勢 2023/06/06 英供樓負擔大增 延長按揭期成趨勢 英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢 2023/06/05 英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢 國金札記 - 英國息口升不停 再加3次或4次？ 2023/06/05 英國息口升不停 再加3次或4次？ 運動 人權 沙特阿拉伯 公共投資基金（PIF） 穆罕默德本薩勒曼 卡塔爾 高爾夫球 足球 美斯 C朗拿度