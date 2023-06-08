高球場建屋有變數 收地角力白熱化 財金專欄 2023/06/08 分享： 分享： 政府收回粉嶺高爾夫球場32公頃「舊場」建屋的計劃，因土地被當局暫改為「未決定用途」，加上球場10月將舉辦重要的國際球賽，令收地政治角力再白熱化，至少3名行政會議成員不太支持收地。 高球場建屋計劃原本擬興 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 訪京返港即出手 林定國重招禁「港獨歌」 2023/06/07 訪京返港即出手 林定國重招禁「港獨歌」 有政戲 - 特首政策組專家 下周論高質量發展 2023/06/06 特首政策組專家 下周論高質量發展 有政戲 - 財爺請食榴槤 背後隱藏經濟玄機 2023/06/05 財爺請食榴槤 背後隱藏經濟玄機 有政戲 - 夏寶龍晤何永賢 對港房策有啟示？ 2023/06/02 夏寶龍晤何永賢 對港房策有啟示？ 有政戲 - 政府控煙決心大 多管齊下求達標 2023/06/01 政府控煙決心大 多管齊下求達標 政治 立法會 發展局 城規會 粉嶺 葉劉淑儀 康文署 馬會 行政會議 林健鋒