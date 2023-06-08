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高球場建屋有變數 收地角力白熱化

財金專欄 2023/06/08

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政府收回粉嶺高爾夫球場32公頃「舊場」建屋的計劃，因土地被當局暫改為「未決定用途」，加上球場10月將舉辦重要的國際球賽，令收地政治角力再白熱化，至少3名行政會議成員不太支持收地。

高球場建屋計劃原本擬興

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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