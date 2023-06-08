大舉投資體育 沙特有陰謀？ 財金專欄 2023/06/08 分享： 分享： 近日體壇的熱門新聞，幾乎全部離不開沙特阿拉伯。惟沙特於體壇的一連串大動作，背後同樣肩負國家級政治任務，就是全力改變海外對沙特的固有形象，變相是一種洗白工程，甚至有學者稱為「Sportswashing」 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 沙特大舉投資體育 背後肯定有陰謀？ 2023/06/07 沙特大舉投資體育 背後肯定有陰謀？ 炸魚薯條近百元 英國通脹驚人寫照 2023/06/07 炸魚薯條近百元 英國通脹驚人寫照 國金札記 - 炸魚薯條近百元 英通脹驚人寫照 2023/06/07 炸魚薯條近百元 英通脹驚人寫照 國金札記 - 英供樓負擔大增 延長按揭期成趨勢 2023/06/06 英供樓負擔大增 延長按揭期成趨勢 英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢 2023/06/05 英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢 運動 運動 足球 沙特阿拉伯 美斯 C朗拿度 人權 歐元 美元