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大舉投資體育 沙特有陰謀？

財金專欄 2023/06/08

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近日體壇的熱門新聞，幾乎全部離不開沙特阿拉伯。惟沙特於體壇的一連串大動作，背後同樣肩負國家級政治任務，就是全力改變海外對沙特的固有形象，變相是一種洗白工程，甚至有學者稱為「Sportswashing」

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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