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聯儲局6月跳過加息？

財金 13:45 2023/06/08

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下周美國聯儲局將進行議息，市場目前預期6月將暫停加息，但7月將會再加息0.25厘。

聯儲局即將召開6月議息會議，對於是否在這次會議上加息，此前聯儲官員們存在分歧，已然形成兩種不同觀點。一方面，達拉斯聯儲主席洛根、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克、聖路易斯聯儲主席布拉德等人認為，當前的數據不足以為美聯儲停止加息提供充分理由，暗示支持貨幣政策進一步收緊。

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但另一方面，美聯儲主席鮑威爾、副主席傑弗遜、費城聯儲主席哈卡、芝加哥聯儲主席古爾斯比等人傾向暫停加息，以等待更多經濟數據出爐。但早前公布的就業數據似乎支持6月加息的決策，不過反對者也可能以工資增速放緩為由而提出再等等看。

......

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 息口趨勢

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