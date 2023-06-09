人民幣的下跌周期與股市表現

人民幣續軟，剛公布的5月出口數據遠遜預期，令人民幣滙價跌見7.13，再創今年以來低價。市場憂慮人民幣貶值持續，將拖累港股及A股表現。

內地周三公布的內地5月出口轉跌7.5%，遠遜預期。有分析認為，5月出口數據低於預期，一方面是去年基數相對較高，另方面，前期訂單回補過程結束後，全球總需求下行的壓力也開始逐步顯現。市場關注，內地內出口增速超預期下降，或令人民幣繼續貶值。

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2016年以來經歷7輪人民幣貶值

回顧人民幣的走勢，開源證券指出，由2016年以來經歷了7輪人民幣滙率貶值周期。之前的6輪周期的貶值原因，內外部因素皆有。一方面，內部環境來看，國內經濟通常存在走弱跡像或處於下行壓力加大階段；另一方面，外部環境來看，外部風險事件的發生在推升美元指數的同時，可能導致中美利差收窄，進而加大人民幣的貶值壓力。在前6輪貶值周期中，共存在3輪週期內美元兌人民幣滙率「破 7」，包括2019年4月-9月初、2020年1月-5月、2022年8月-11月初。期間，人民幣滙率貶值幅度分別為7.37%、4.4%、8.69%，在7以上持續時間分別為 4.7個月、5.9個月、2.7個月。

近期人民幣滙率亦在內外因素共同作用下出現快速貶值，於5月18日美元兌人民幣即期滙率「破7」，究其原因一方面，目前內地經濟處於弱復甦環境，企業正面臨較為困難的「主動去庫」尾聲。另一方面，預計年內美國聯儲局降息概率較低，尤其是市場對於6月加息預期重新上升，短期內或對人民幣滙率形成掣肘。

人民幣貶值初期股場趨跌 中後期或現反彈

開源證券統計了2016-2022年期間6輪人民幣貶值周期內市場表現發現，人民幣貶值初期市場整體趨於下跌，但貶值中後期有可能出現反彈。

整體而言，人民幣貶值初期風險偏好回落，市場趨於調整。期間，市場偏向於選擇防禦策略，以金融和消費為代表的價值風格表現相對佔優，包括銀行、食品飲料、農林牧漁和家用電器在歷次人民幣貶值期間均具有較強的防禦屬性。

人民幣貶值中後期市場或出現反彈，呈現上漲行情。市場風格來看，多數情況下成長風格表現較為佔優反彈的成長方向往往是景氣度相對明顯佔優的行業 。

報告來源：開源證券

編輯：錢家鋒

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