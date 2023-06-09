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滙豐 評地產板塊 薦15股

研究報告 08:16 2023/06/09

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滙豐銀行對房地產行業最新評級出爐，下文將歸納6月5至6日滙豐銀行公布的最新數據，分別將8隻本地地產股及7隻內房股，一併推薦「買入」評級。有關薦股名單放於本文末段中。

滙豐報告指出，現時房地產市場疲弱，於過去一個月（5月份）恒指表現是-4.7%，而發展商地產板塊表現疲弱，平均下跌6.4%，市場擔心近期HIBOR和第二季樓房交易量減少，惟滙豐相信市場過份憂慮。

財政司司長陳茂波於6月5日表示，考慮為首次置業市民再放寬按揭成數比例，各銀行為買家提供高達3%的現金回扣，是自16年以來最高水平，因這些買家完成了抵押貸款事務，以支持房地產市場。現時有正面支持房地產市場復甦。

    點擊圖片放大
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滙豐對房地產行業6大建議，其關鍵因素如下：
（1）隨着開發商降價，改善主要銷售市場；
（2）租金恢復增長； 
（3）銀行對促進貸款業務的支持態度； 

……更多內容，用戶請登入。

報告來源：滙豐
編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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