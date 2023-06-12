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摩通薦濠賭 看驚喜持續

研究報告 00:06 2023/06/12

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隨着中國於2022年底以超出市場預期的速度復常後，受惠內地旅客到訪澳門的濠賭股展開估值修復。惟據摩根大通日前報告分析，現時濠賭股估值仍處吸引水平，縱使踏入6月的淡季，料無礙板塊表現持續有驚喜的趨勢。

專訪 國策專家趙文利 談港股下半年部署【下一頁

（詳細分析更新中）

    點擊圖片放大
    +2

摩通推算6隻濠賭股的2024年預測企業價值倍（EV/EBITDA），然後與各自的歷年（扣除新冠疫情期間）平均值比較，發現銀河娛樂 （00027） 及澳博控股 （00880） 已回升到介乎平均值至平均值減1個標準差（SD）之間（點擊圖一放大），新濠博亞（美：MLCO）約處平均值減1個標準差的水平。

美資濠賭股估值修復步伐仍落後

然而，3隻美資背景的濠賭股金沙中國 （01928） 、永利澳門 （01128） 及美高梅中國 （02282） ，在去年除了面對疫情衝擊，還要面對續牌風險，令其估值較同業進一步走低。縱使近半年在中國以超市場預期的速度復常，帶動行業復甦及板塊出現估值修復，但從圖一可見，金沙、永利及美高梅現時估值仍較平均值減1個標準差還要低。

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    +2

濠賭板塊除了估值仍處吸引水平，估值修復空間未盡（尤其是美資濠賭股）之外，摩通指板塊的營運表現驚喜度持續性，不會因為踏入6月淡季而改變。

更多關於美資藍籌濠賭股金沙中國的分析，詳見：【下一頁

「五一黃金周」的旺季過後，市場普遍預料要到「十一國慶」的長期假前後，才是下一個旺季。摩通雖預料6月濠賭收將會走軟，但仍卻指5月賭收按年及按月分別升365.9%及5.7%至逾155.6億元（澳門元‧下同）（點擊圖二放大），為2020年1月以來最高之餘，亦已恢復到疫情前2019年同期的259.5億澳門元約60%水平。

濠賭中場復甦力較強

此外，摩通報告數據亦顯示，澳門在今年首5個月的貴賓廳賭收約92.5億元（點擊表一放大），回升至疫情爆發前的2019年全年約8.1%水平；而今年首5個月的中場賭收約556.8億元，更已回升至2019年全年約31.1%水平。此外，澳門日均賭收、按年增速等，同樣顯示中場復甦速度較快。

摩通認為......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（詳細分析更新中）

報告來源：摩根大通2023年6月5日報告

延伸閱讀：中國經濟「信心陷阱」 花旗拆局點救 幾時救

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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