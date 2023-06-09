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保德信：糧食系統投資機會

財金專欄 2023/06/09

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全球糧食系統極其龐大，涉及從農場到餐桌的各個供應鏈，全球糧食系統明顯需要提高生產力及可持續性，以應對21世紀的挑戰。投資者需要密切關注全球糧食系統的轉型，但同時這個系統又十分複雜而低效，且日益過時。令

...

撰文 : Shehriyar Antia 保德信專題研究部主管

欄名 : 名家觀點

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