保德信：糧食系統投資機會 財金專欄 2023/06/09 分享： 分享： 全球糧食系統極其龐大，涉及從農場到餐桌的各個供應鏈，全球糧食系統明顯需要提高生產力及可持續性，以應對21世紀的挑戰。投資者需要密切關注全球糧食系統的轉型，但同時這個系統又十分複雜而低效，且日益過時。令 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Shehriyar Antia 保德信專題研究部主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 美國打壓中國 半導體業堪憂 2023/06/08 美國打壓中國 半導體業堪憂 瑞士寶盛：中國互聯網高增長不再 2023/06/07 瑞士寶盛：中國互聯網高增長不再 瑞信陶冬：美國歐洲仍然需要加息 2023/06/06 瑞信陶冬：美國歐洲仍然需要加息 方瀛陸文達：中國長遠回報豐厚 2023/06/02 方瀛陸文達：中國長遠回報豐厚 瑞士百達：政經框架已變 資產配置要改 2023/06/01 瑞士百達：政經框架已變 資產配置要改 經濟 政治 通脹 行業 就業 貿易 俄羅斯 烏克蘭 ESG 新興市場