盈利增長兩倍 攜程估值便宜 財金專欄 2023/06/09 分享： 分享： 港股昨日繼續縮量上升，仍然是好淡爭持局面。但內地旅遊消費市場卻見明朗化，內地復常後經歷了最火「五一」，端午開始接捧，預期旅遊市場今年復甦下，攜程集團（09961）盈利可以重啟高增長，估值可以上升。 攜程 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【賺息潮】內銀除息高峰 賺息Vs賺價 （第五版） 2023/06/08 【賺息潮】內銀除息高峰 賺息Vs賺價 （第五版） 中字股實力談 - IP商業化 閱文高增長 2023/06/08 IP商業化 閱文高增長 中字股實力談 - 港股縮量現買入訊號 信得過 信不過？（第四版） 2023/06/07 港股縮量現買入訊號 信得過 信不過？（第四版） 中字股實力談 - 百度催化劑：AI、智能雲 2023/06/07 百度催化劑：AI、智能雲 中字股實力談 - 北水玩謝大市 還是大市玩謝北水（第四版） 2023/06/06 北水玩謝大市 還是大市玩謝北水（第四版） 每股盈利 市盈率 端午節 中國國務院 住宿 攜程集團－S（09961） 人民幣 板塊