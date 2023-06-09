盈利增長兩倍 攜程估值便宜

港股昨日繼續縮量上升，仍然是好淡爭持局面。但內地旅遊消費市場卻見明朗化，內地復常後經歷了最火「五一」，端午開始接捧，預期旅遊市場今年復甦下，攜程集團（09961）盈利可以重啟高增長，估值可以上升。

攜程

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