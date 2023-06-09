美方「鬼打鬼」 李家超是否赴APEC變數多

香港1991年已加入亞太經合會議（APEC），回歸後也以「中國香港」的名義繼續參加，特首基本上每年都會出席APEC領導人會議，但會議今年11月在美國三藩市舉行，被美制裁的李家超是否赴會充滿變數。官場中

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