美方「鬼打鬼」 李家超是否赴APEC變數多 財金專欄 2023/06/09 分享： 分享： 香港1991年已加入亞太經合會議（APEC），回歸後也以「中國香港」的名義繼續參加，特首基本上每年都會出席APEC領導人會議，但會議今年11月在美國三藩市舉行，被美制裁的李家超是否赴會充滿變數。官場中 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 高球場建屋有變數 收地角力白熱化 2023/06/08 高球場建屋有變數 收地角力白熱化 有政戲 - 訪京返港即出手 林定國重招禁「港獨歌」 2023/06/07 訪京返港即出手 林定國重招禁「港獨歌」 有政戲 - 特首政策組專家 下周論高質量發展 2023/06/06 特首政策組專家 下周論高質量發展 有政戲 - 財爺請食榴槤 背後隱藏經濟玄機 2023/06/05 財爺請食榴槤 背後隱藏經濟玄機 有政戲 - 夏寶龍晤何永賢 對港房策有啟示？ 2023/06/02 夏寶龍晤何永賢 對港房策有啟示？ 中國 香港 美國 拜登 林鄭月娥 外交 李家超 制裁 美國國會 劉兆佳