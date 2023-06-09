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英記者看好2050年經濟 料中產富人階層成主流

國際 16:05 2023/06/09

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全球人口於2050年料達到百億人，而過去兩年受戰爭及疫情等事件困擾，不少人對未來持悲觀態度。更有專家憂慮科技發展日新月異，AI（人工智能）等新技術會威脅人類生計。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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