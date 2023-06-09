英記者看好2050年經濟 料中產富人階層成主流 國際 16:05 2023/06/09 分享： 分享： 全球人口於2050年料達到百億人，而過去兩年受戰爭及疫情等事件困擾，不少人對未來持悲觀態度。更有專家憂慮科技發展日新月異，AI（人工智能）等新技術會威脅人類生計。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【俄烏戰爭】大壩缺堤水災首傳有人喪生 傷亡人數難料 2023/06/08 【俄烏戰爭】大壩缺堤水災首傳有人喪生 傷亡人數難料 彭斯狠批特朗普 「不應該再做美國總統」 2023/06/08 彭斯狠批特朗普 「不應該再做美國總統」 英揆訪美料尋加強經濟聯盟 對抗中俄威脅 2023/06/07 英揆訪美料尋加強經濟聯盟 對抗中俄威脅 美前州長宣布參選總統 共和黨初選逾10人角逐 2023/06/07 美前州長宣布參選總統 共和黨初選逾10人角逐 【俄烏戰爭】俄稱烏軍反攻3日損近4000人 澤連斯基批俄釀生態災難 2023/06/07 【俄烏戰爭】俄稱烏軍反攻3日損近4000人 澤連斯基批俄釀生態災難 你可能感興趣 【俄烏戰爭】大壩缺堤水災首傳有人喪生 傷亡人數難料 12:49 2023/06/08 【俄烏戰爭】大壩缺堤水災首傳有人喪生 傷亡人數難料 彭斯狠批特朗普 「不應該再做美國總統」 10:50 2023/06/08 彭斯狠批特朗普 「不應該再做美國總統」 英揆訪美料尋加強經濟聯盟 對抗中俄威脅 14:15 2023/06/07 英揆訪美料尋加強經濟聯盟 對抗中俄威脅 最新專欄文章 旅業藏黑暗面 外遊意義要反思 2023/06/03 旅業藏黑暗面 外遊意義要反思 旅遊「大爆炸」藏黑暗面 美記者促反思外遊目的 2023/06/02 旅遊「大爆炸」藏黑暗面 美記者促反思外遊目的 俄烏衝突溯源 東西方新對抗 2023/05/27 俄烏衝突溯源 東西方新對抗 俄烏戰爭前因：普京為何非要打這場仗？ 2023/05/26 俄烏戰爭前因：普京為何非要打這場仗？ 英試數學卷20年最難 反思教改目的 2023/05/20 英試數學卷20年最難 反思教改目的 地緣政治 全球化 人口 記者 美國 中國