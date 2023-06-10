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港股破降軌關鍵 拐點布林肯+雙櫃台

財金專欄 2023/06/10

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港股連日縮量上升，恒生指數一度重上19400點，會否反彈成交縮不利後市，下周應該可以揭曉，筆者相信兩短綫、兩中綫共4大因素是港股能否作出突破的關鍵，恒指重返20000點並非不可能。

恒指周五（9日）升

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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