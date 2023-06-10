港股破降軌關鍵 拐點布林肯+雙櫃台 財金專欄 2023/06/10 分享： 分享： 港股連日縮量上升，恒生指數一度重上19400點，會否反彈成交縮不利後市，下周應該可以揭曉，筆者相信兩短綫、兩中綫共4大因素是港股能否作出突破的關鍵，恒指重返20000點並非不可能。 恒指周五（9日）升 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【9厘息10股】 內銀對應價買賣有策（第四版） 2023/06/09 【9厘息10股】 內銀對應價買賣有策（第四版） 中字股實力談 - 盈利增長兩倍 攜程估值便宜 2023/06/09 盈利增長兩倍 攜程估值便宜 中字股實力談 - 【賺息潮】內銀除息高峰 賺息Vs賺價 （第五版） 2023/06/08 【賺息潮】內銀除息高峰 賺息Vs賺價 （第五版） 中字股實力談 - IP商業化 閱文高增長 2023/06/08 IP商業化 閱文高增長 中字股實力談 - 港股縮量現買入訊號 信得過 信不過？（第四版） 2023/06/07 港股縮量現買入訊號 信得過 信不過？（第四版） 通脹 加息 美滙指數 恒生指數 建設銀行（00939） 中信銀行（00998） 中國光大銀行（06818） 人民幣 銀行